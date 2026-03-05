Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesine neden oluyor. Analistler özellikle altınla birlikte hareket eden gümüş fiyatlarının son dönemde güçlü bir ivme yakaladığını ve önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini ifade ediyor.

Güvenli liman talebi artıyor

Uzmanlara göre küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oluyor. Bu süreçte altınla birlikte gümüş de yatırımcıların radarına girerken, fiyatlarda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi dikkat çekiyor.

Analistler, özellikle küresel risk algısının yüksek kaldığı dönemlerde gümüş fiyatlarının daha hızlı hareket edebildiğini ve bu nedenle volatilitenin de yüksek olabileceğini belirtiyor.

Endüstriyel talep fiyatları destekliyor

Gümüşün yalnızca yatırım aracı değil aynı zamanda sanayi için kritik bir metal olması da fiyatları destekleyen faktörler arasında gösteriliyor.

Elektronik üretimi, güneş enerjisi panelleri ve yeni enerji teknolojilerinde gümüş kullanımının artması, uzun vadede talebin güçlü kalmasına katkı sağlayabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar bu nedenle gümüşün hem yatırım talebi hem de sanayi talebi tarafından desteklenen nadir emtialardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

Teknik seviyeler yakından izleniyor

Piyasa analistleri, gümüş fiyatlarında kısa vadede bazı kritik teknik seviyelerin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Direnç seviyelerinin aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceği, ancak destek seviyelerinin kırılması durumunda kısa vadeli düzeltmelerin de görülebileceği ifade ediliyor.