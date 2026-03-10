Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim enerji piyasalarını sarsarken, yükselen petrol fiyatlarının etkisi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe gelen artışların ardından benzin ve motorine beklenen zam 10 Mart Salı günü itibarıyla tabelaya yansıdı.

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki oynaklık akaryakıt fiyatlarında yeni artışları beraberinde getirirken, sürücüler de benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Bu nedenle vatandaşlar sık sık "Benzin kaç TL oldu?", "Motorin fiyatı ne kadar?", "Akaryakıta zam mı geldi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

BENZİN VE MOTORİNE BEKLENEN ZAM GELDİ

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 10 Mart Salı günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 2 lira 14 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 54 kuruş zam geldi.

Eşel mobil sistemi kapsamında artışın motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruşluk kısmı tabelaya yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni bir yükseliş daha kaydedilmiş oldu.

10 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 60.32 TL

Motorin: 65.28 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 60.16 TL

Motorin: 65.12 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara

Benzin: 61.28 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir

Benzin: 61.56 TL

Motorin: 66.67 TL

LPG: 30.09 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan tabelaya yansımaması için kullanılan bir vergi ayarlama mekanizmasıdır. Bu sistemde petrol fiyatı veya döviz kuru yükseldiğinde akaryakıta gelmesi gereken zam, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürülerek dengelenir. Böylece fiyat artışının tamamı tüketiciye yansıtılmaz.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası piyasalarda oluşan ürün fiyatlarına göre belirlenir. Türkiye'de bu maliyetlere ÖTV ve KDV gibi vergiler de eklenerek rafineri ve dağıtım paylarıyla birlikte son fiyat oluşur.