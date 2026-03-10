Hissedeki alıcı tarafında kurumsal ilginin yoğunlaştığı görülürken, Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre alım yapan ilk 5 kurumun piyasayı domine ettiği izleniyor.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SVGYO ALICI TARAFINDA ÖNE ÇIKAN KURUMLAR (TSI 10.11)

Deniz Yatırım: Toplam alımın %44,22'sini tek başına göğüsleyerek 828.271 net lot ile listenin başında yer alıyor.

Alnus Yatırım: 402.377 net lot alımıyla listenin ikinci sırasında bulunuyor ve payı %21,48 seviyesinde.

Ahlatcı Yatırım: 252.775 net lot ile alıcılar arasında %13,49'luk bir paya sahip.

A1 Capital: 198.769 net lot alarak pastadan %10,61 pay aldı.

Meksa Yatırım: 123.970 net lot ile ilk 5'i tamamlayan kurum oldu ve payı %6,61 olarak gerçekleşti.

Diğer Kurumlar: Toplam alımın sadece %3,55'ini (66.642 lot) oluşturuyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 293 7.613.971.763,00 % 3.9 11:13 TUPRS 242.6 5.066.822.870,10 % -3.06 11:13 KTLEV 52.95 3.439.074.079,40 % -7.83 11:13 ASELS 328.5 3.194.423.374,00 % 2.98 11:13 AKBNK 76.45 2.718.505.010,80 % 3.87 11:13 Tüm Hisseler

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.