Gayrimenkul sektörünün dikkat çeken oyuncularından Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SVGYO), paylarının işlem görmeye başlamasının ardından yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 3,64 TL halka arz fiyatıyla işleme başlayan ve günü %9,89 yükselişle 4,00 TL seviyesinden kapatan hisse, yeni haftaya da "tavan" yaparak başladı.

İKİ GÜNDE YÜZDE 21 PRİM

Haftanın ilk seansında yoğun alıcı talebiyle karşılaşan SVGYO payları, bugün de %10 oranında değer kazanarak 4,40 TL seviyesine ulaştı. Böylece halka arzdan pay alan yatırımcılar, sadece iki işlem günü içerisinde yaklaşık %21 oranında bir getiri elde etmiş oldu.

ALIM TARAFINDA HANGİ KURUMLAR VAR?

TSI 10.23 itibarıyla piyasa verilerinden derlenen bilgilere göre, tahtadaki tavan fiyatı destekleyen ve en çok alım yapan aracı kurumların başında Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım geliyor. Bu kurumları sırasıyla Halk Yatırım, İş Yatırım ve Ak Yatırım takip ediyor. Alıcı iştahının yüksek seyrettiği tahtada, tavan fiyat seviyesinde milyonlarca lotluk bekleyen emir olduğu gözlemleniyor.

YATIRIMCI İLGİSİ YÜKSEK

Uzmanlar, Savur GYO'nun halka arz büyüklüğünün ve sektördeki konumunun bireysel yatırımcı tarafında pozitif karşılık bulduğunu belirtiyor. 3,64 TL'den başlayan bu yolculuğun, önümüzdeki günlerde hacim ve takas verileriyle nasıl şekilleneceği ise piyasa profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor.

