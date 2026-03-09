Türkiye’nin en büyük maden operasyonlarından biri olan Çöpler altın madeninde mülkiyet yapısı değişiyor. SSR Mining tarafından yapılan resmi duyuruya göre, madenin %80’lik payı için taraflar 1,5 milyar dolarlık nakit ödeme karşılığında el sıkıştı.

ROD ANTAL: "STRATEJİK BİR KARAR VERDİK"

Satış kararını değerlendiren SSR Mining Yönetim Kurulu Başkanı Rod Antal, son iki yıldır madenin güvenli bir şekilde yeniden faaliyete geçmesi için Türkiye’deki kamu otoriteleriyle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. Antal, satış sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çöpler için hissedar değerini en üst düzeye çıkaracak en uygun stratejik yolu değerlendirdik. Cengiz Holding ile gerçekleştirdiğimiz bu tamamen nakit olan işlemden memnuniyet duyuyoruz. Bu satışın, piyasa beklentilerinin üzerinde bir net varlık değeri sağlayacağına inanıyoruz."

SSR MİNİNG AMERİKA KITASINA ODAKLANIYOR

Şirket, bu satıştan elde edilecek nakit kaynağın iş faaliyetlerinde, hissedarlara sermaye iadesinde ve büyüme girişimlerinde kullanılacağını duyurdu. Satış hamlesiyle birlikte SSR Mining, portföyünü stratejik olarak Amerika kıtasına kaydırdığını açıkladı. Şirketin Türkiye’deki diğer varlıkları ve Hod Maden projesindeki %20’lik payı için de stratejik değerlendirmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

CENGİZ HOLDİNG'İN MADENCİLİKTEKİ ETKİSİ ARTIYOR

Bu satın alma ile birlikte Cengiz Holding, Türkiye’nin en önemli maden sahalarından birinin kontrolünü eline almış oldu. Madenin operasyonel süreçlerinin ve güvenlik standartlarının yeni dönemde nasıl şekilleneceği ise sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

