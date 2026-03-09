Altın piyasasında en düşük 7 milyon 325 bin lira, en yüksek 7 milyon 375 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 338 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 7 milyon 365 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 793 milyon 345 bin 764,85 lira, işlem miktarı ise 1899,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 314 milyon 380 bin 290,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Garanti BBVA olarak sıralandı.