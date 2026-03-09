Haftaya zayıf bir başlangıç yapan altın fiyatları, Orta Doğu’da ikinci haftasına giren çatışmaların gölgesinde kalmaya devam ediyor. Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlik ve çatışmaların kısa vadede durulacağına dair bir işaret bulunmaması, yatırımcıların "güvenli liman" stratejilerini yeniden sorgulamasına neden oluyor.

KRİTİK EŞİK: 5.000 DOLAR SEVİYESİ

Analistlere göre altın için en kritik nokta 5 bin dolar seviyesi. Opsiyon piyasasında yoğun pozisyonların kümelendiği bu psikolojik desteğin aşağı yönlü kırılması halinde, "stop" satışlarının tetiklenmesi ve fiyatlarda sert bir geri çekilme yaşanması bekleniyor.

TEKNİK ANALİZ: DÜŞÜŞ NEREYE KADAR SÜREBİLİR?

Teknik verilere göre, altının 5 bin 598 dolar rekor seviyesinden başlattığı geri çekilme, düzeltme hareketinin üçüncü aşaması olarak nitelendiriliyor. Bu senaryoda fiyatların izleyebileceği olası duraklar şöyle sıralanıyor:

İlk etapta 4 bin 844 dolar seviyesi.

Satış baskısının sürmesi halinde 4 bin 403 dolar bölgesi.

Düzeltmenin derinleşmesi durumunda ise 4 bin 76 dolar ve ana psikolojik destek olan 4 bin dolar seviyeleri.

UZUN VADELİ TREND HENÜZ BOZULMADI

Kısa vadeli risklere rağmen uzmanlar, altının 2022 yılında 1.614 dolar seviyesinden başlattığı ana yükseliş trendinin hâlâ geçerli olduğunu belirtiyor. Mevcut düşüşün, büyük yükseliş kanalı içerisindeki bir konsolidasyon (dengelenme) süreci olabileceği ifade ediliyor. Analistler, 4 bin dolar seviyesinin yeni bir DENGE noktası oluşturarak olası bir toparlanma için zemin hazırlayabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Dünya