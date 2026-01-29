Gerçekleşen bu işlemle birlikte, SODSN yatırımcılarının ellerindeki hisse miktarı herhangi bir bedel ödemeksizin 8 katına (1 mevcut pay + 7 yeni pay) yükselmiş oldu.

YENİ TEORİK FİYAT: 12,85 TL

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, bölünme sonrası hisse senedinin piyasaya giriş yapacağı teorik fiyat 12,85 TL olarak belirlendi.

KAP Açıklamasında, "SODSN yüzde 700 iç kaynaklardan bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 12,85 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)" denildi.

FİYAT DÜZELTMESİ NEDEN YAPILIR?

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketin piyasa değeri değişmez; ancak hisse sayısı arttığı için birim hisse fiyatı aynı oranda bölünerek düşürülür.

Bedelsiz paylar, yatırımcıların hesaplarına otomatik olarak tanımlanmaktadır. Yatırımcıların bu işlem için ekstra bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

SODSN hisseleri, düzeltilmiş bu yeni fiyat üzerinden bugünkü seans açılışıyla birlikte işlem görmeye başladı.