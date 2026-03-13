Koç Grubu şirketleri arasında gerçekleşen bu stratejik transferde, Koç Holding’in yüzde 50, Arçelik’in yüzde 47 ve diğer grup şirketlerinin yüzde 3 oranındaki payları Ford Otosan’a geçiyor.

Bağımsız değerleme raporu doğrultusunda belirlenen satın alma bedeli ise tam 137.000.000 ABD doları olarak açıklandı. Ödemenin, gerekli yasal izinlerin ardından kapanış tarihinde nakden ve peşin olarak yapılması planlanıyor.

HEDEF: KUSURSUZ MÜŞTERİ DENEYİMİ VE OPERASYONEL GÜÇ

Ford Otosan, bu satın almayla sadece bir finans şirketini bünyesine katmıyor, aynı zamanda satış stratejilerinde yeni bir dönemi başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamada operasyonun temel amaçları şu şekilde sıralandı:

• Tek Çatı Altında Çözüm: Kredi ve finansman süreçlerinin doğrudan üretim ve satış gücüyle birleştirilmesi.

• Verimlilik Artışı: Operasyonel maliyetlerin optimize edilmesi ve finansman faaliyetlerinin daha etkin yönetimi.

• Müşteri Sadakati: Araç satışından kredi tahsisine kadar tüm sürecin tek noktadan yönetilerek müşteri deneyiminin geliştirilmesi.

GÖZLER ONAY SÜRECİNDE

Söz konusu devir işleminin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu’nun onayları beklenecek.