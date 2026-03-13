Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yukarı yönlü seyir, pompa fiyatlarına bir kez daha yansıdı. 13 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla hem benzin hem de motorin grubunda tabela değişti.

Haftanın son işlem gününe girilirken, akaryakıt dağıtım şirketleri beklenen zam oranlarını fiyatlarına yansıttı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte:

• Benzin litre fiyatına 46 kuruş,
• Motorin (mazot) litre fiyatına ise 76 kuruş zam yapıldı.

LPG (otogaz) grubunda ise bu sabah itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

Sektör temsilcileri, brent petrolün varil fiyatındaki oynaklık ve döviz kurlarındaki direncin, önümüzdeki süreçte yeni fiyat ayarlamalarını da beraberinde getirebileceği konusunda uyarıyor.

VATANDAŞ TAKİPTE: MALİYETLER ARTIYOR

Özellikle lojistik ve ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen motorindeki 76 kuruşluk artış, nakliye sektöründe de yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar ise günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında güncel fiyat araştırması yapmaya devam ediyor.

13 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 64.92 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 60.69 TL
Motorin litre fiyatı: 64.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 61.81 TL
Motorin litre fiyatı: 66.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.09 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.9
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 60.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 40.85
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 52.07
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 41.87
Gazyağı 83.2
