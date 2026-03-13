En kalabalık emekli grubunu oluşturan SSK kapsamındaki hak sahipleri, ödemelerini şu sırayla alacak:

• Maaş günü 17-20 Mart arası olanlar: Ödemeleri yarın (14 Mart) hesaplarında görecek.

• Maaş günü 21-23 Mart arası olanlar: Ödemelerini 15 Mart tarihinde alacak.

• Maaş günü 24-26 Mart arası olanlar: 16 Mart 2026 tarihinde ödemelerine kavuşacak.

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİ İÇİN TAKVİM NETLEŞTİ

Esnaf ve çiftçi emeklilerini kapsayan Bağ-Kur grubunda ödemeler haftanın ilk günlerinde yoğunlaşacak:

• Ödeme günü 25 ve 26 olanlar: 17 Mart tarihinde,

• Ödeme günü 27 ve 28 olanlar: 18 Mart tarihinde ikramiye ve maaşlarını çekebilecek.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) TEK SEFERDE ALACAK

Memur emeklileri için süreç diğer gruplardan biraz daha farklı işleyecek.

Emekli Sandığı bünyesinde aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri, herhangi bir gün ayrımı gözetilmeksizin tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına aktarılmış olacak.