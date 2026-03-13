Haftanın son işlem gününde piyasaların gözü kulağı yabancı yatırımcı oranlarındaki değişimlere çevrildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan “günlük yabancı oranları” bültenine göre borsadaki toplam yabancı payı günlük bazda -0.02 puanlık sınırlı bir geri çekilmeyle yüzde 35.69 seviyesine geriledi.
Günün en dikkat çekici alımları Kardemir (A) grubunda yaşanırken, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında zıt yönlü hareketler izlendi.
Yabancı Payı En Çok Artanlar:
• KRDMA: 3.51 bps
• EMPAE: 2.62 bps
• SEGYO: 2.47 bps
Yabancı Payı En Çok Azalanlar:
• ZGYO: -4.04 bps
• BURCE: -2.01 bps
• MARKA: -1.44 bps
YABANCILARIN "FAVORİ" VE "MESAFELİ" LİSTESİ
Kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde, yabancı oranlarında günlerdir süregelen trendler piyasa profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor.
Yabancı İlgi Gösteriyor (Sürekli Artış):
Özellikle 1000 Yatırımlar Holding (BINBN) 10 günlük kesintisiz artış serisiyle dikkat çekerken; BIGCH ve LILAK 9 gün, MAALT ve OYYAT ise 7 gündür yabancı girişine sahne oluyor.
Yabancı Elden Çıkarıyor (Sürekli Düşüş):
Satış tarafında ise GLCVY, OTKAR ve OZSUB 10 gündür süren düşüş serisiyle listenin başında yer alıyor. Bu hisseleri 9 günlük düşüşle BIZIM ve ENKAI takip ediyor.
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.