Haftanın son işlem gününde piyasaların gözü kulağı yabancı yatırımcı oranlarındaki değişimlere çevrildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan “günlük yabancı oranları” bültenine göre borsadaki toplam yabancı payı günlük bazda -0.02 puanlık sınırlı bir geri çekilmeyle yüzde 35.69 seviyesine geriledi.

Günün en dikkat çekici alımları Kardemir (A) grubunda yaşanırken, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında zıt yönlü hareketler izlendi.

Yabancı Payı En Çok Artanlar:

• KRDMA: 3.51 bps
EMPAE: 2.62 bps
• SEGYO: 2.47 bps

Yabancı Payı En Çok Azalanlar:

• ZGYO: -4.04 bps
BURCE: -2.01 bps
• MARKA: -1.44 bps

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
SASA 2.43 2.045.684.549,06 % 0.41 10:23
GENKM 16.08 1.480.276.038,66 % -9.2 10:23
ASELS 330.5 1.096.957.068,50 % 0.15 10:23
TUPRS 263 1.090.203.259,25 % -0.66 10:23
TEHOL 17.91 1.028.308.704,65 % 5.41 10:23
10 günlük seri: Yabancı yatırımcı hangi hisselere demir attı, hangilerinden kaçıyor?

YABANCILARIN "FAVORİ" VE "MESAFELİ" LİSTESİ

Kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde, yabancı oranlarında günlerdir süregelen trendler piyasa profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor.

Yabancı İlgi Gösteriyor (Sürekli Artış):

Özellikle 1000 Yatırımlar Holding (BINBN) 10 günlük kesintisiz artış serisiyle dikkat çekerken; BIGCH ve LILAK 9 gün, MAALT ve OYYAT ise 7 gündür yabancı girişine sahne oluyor.

Yabancı Elden Çıkarıyor (Sürekli Düşüş):

Satış tarafında ise GLCVY, OTKAR ve OZSUB 10 gündür süren düşüş serisiyle listenin başında yer alıyor. Bu hisseleri 9 günlük düşüşle BIZIM ve ENKAI takip ediyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

