Günün en dikkat çekici alımları Kardemir (A) grubunda yaşanırken, gayrimenkul yatırım ortaklıklarında zıt yönlü hareketler izlendi.

Yabancı Payı En Çok Artanlar:



• KRDMA: 3.51 bps

• EMPAE: 2.62 bps

• SEGYO: 2.47 bps

Yabancı Payı En Çok Azalanlar:



• ZGYO: -4.04 bps

• BURCE: -2.01 bps

• MARKA: -1.44 bps

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.43 2.045.684.549,06 % 0.41 10:23 GENKM 16.08 1.480.276.038,66 % -9.2 10:23 ASELS 330.5 1.096.957.068,50 % 0.15 10:23 TUPRS 263 1.090.203.259,25 % -0.66 10:23 TEHOL 17.91 1.028.308.704,65 % 5.41 10:23 Tüm Hisseler

YABANCILARIN "FAVORİ" VE "MESAFELİ" LİSTESİ

Kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde, yabancı oranlarında günlerdir süregelen trendler piyasa profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor.

Yabancı İlgi Gösteriyor (Sürekli Artış):



Özellikle 1000 Yatırımlar Holding (BINBN) 10 günlük kesintisiz artış serisiyle dikkat çekerken; BIGCH ve LILAK 9 gün, MAALT ve OYYAT ise 7 gündür yabancı girişine sahne oluyor.

Yabancı Elden Çıkarıyor (Sürekli Düşüş):



Satış tarafında ise GLCVY, OTKAR ve OZSUB 10 gündür süren düşüş serisiyle listenin başında yer alıyor. Bu hisseleri 9 günlük düşüşle BIZIM ve ENKAI takip ediyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.