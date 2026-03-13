SASA hisse son işlem gününde %10’a yakın primle 2,42 seviyesinden kapanış yaptı. Gün içi en yüksek 2,42, en düşük 2,19 seviyesi test edilirken artan işlem hacmi dikkat çekti.

Teknik göstergelerde kısa vadeli toparlanma sinyalleri görülüyor. RSI göstergesi 50 seviyesinin üzerine yönelirken, kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı kesilmesi alım iştahını destekliyor.

2,50 Seviyesi Neden Önemli?

SASA Polyester hissesi için 2,50 seviyesi teknik anlamda ilk güçlü direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmesi halinde 2,57 ve 2,73 bandı gündeme gelebilir.

Ancak 2,50 seviyesi aşılamaz ve kar satışları gelirse 2,34 pivot noktası ve 2,27 destek seviyesi kısa vadede izlenecek bölgeler olarak öne çıkıyor.

Orta Vadede Görünüm

Hissede 2,16 seviyesi trend değişim noktası olarak izleniyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece teknik görünüm yukarı yönlü korunabilir.

Öte yandan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların halen mevcut fiyatın üzerinde bulunması, orta vadeli baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

İşlem Hacmi Ne Diyor?

Son işlem gününde gerçekleşen 6,7 milyar TL’lik hacim, son 5 günlük ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu durum kısa vadede momentum artışına işaret edebilir.

Genel tabloda SASA hisse için 2,50 seviyesi kısa vadeli yön tayini açısından belirleyici olacak. Bu seviyenin üzerindeki kalıcılık yeni bir ivme yaratabilir; aksi durumda dalgalı seyir devam edebilir.