Günün ilk saatlerinde iki kritik haber piyasaya düştü. 2022'den beri görev yapan Güven Kaya’nın istifası sonrası, Borsa İstanbul eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan'ın yönetim kuruluna atanması kurumsal tarafta yankı buldu.

Dün hisseyi tavana taşıyan Bank of America, iştirakleri üzerinden 60 milyon lotluk net satış yaptığını duyurdu.

ALICILAR "PUSULA" İLE YÖNÜNÜ BULDU!

Saat 12:00 itibarıyla yüzde 7 artıda 2,59 TL seviyesinden işlem gören SASA’da, takas verileri alıcıların iştahını gözler önüne seriyor. Güncel aracı kurum dağılımı (AKD) tablosuna göre:

• Alıcı Lideri: Pusula Yatırım, 122 milyon lotun üzerinde (toplam alımın yüzde 34,49'u) net alımla tahtayı sırtlıyor. Pusula'yı 56 milyon lotla Deniz Yatırım ve 39 milyon lotla İş Yatırım takip ediyor.

• Satıcı Cephesi: Satış tarafında Şeker Yatırım 72 milyon lotla ilk sırada yer alırken, Bank of America 61 milyon lotluk net satışıyla (yüzde 17,25) ikinci sırada dikkat çekiyor. Onu Global ve İnfo Yatırım izliyor.

HİSSE NEDEN DÜŞMEDİ?

Piyasa uzmanları, BofA'nın dünkü alımlarının ardından gelen satışın "kâr realizasyonu" olarak karşılandığını, yönetim kuruluna İbrahim Mustafa Turhan gibi deneyimli bir ismin katılmasının ise kurumsal güveni tazelediğini belirtiyor. İlk 5 alıcının hacmi 270 milyon lotu aşarken, satıcıların toplamı 285 milyon lot seviyesinde dengelenmiş durumda.

