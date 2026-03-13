Marbaş Menkul yayımladığı analiz raporunda, Ebebek hisseleri için tavsiyesini "Al" olarak başlatırken hedef fiyatını 136,00 TL olarak açıkladı. Raporun yayımlandığı sırada piyasada 61,80 TL seviyelerinden işlem gören EBEBK hisseleri için bu hedef, mevcut fiyata göre yaklaşık %120 oranında devasa bir prim potansiyeline işaret ediyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE RADARA GİRDİ

Halka arzından bu yana yatırımcıların yakın takibinde olan Ebebek, Marbaş Menkul’un bu kapsamlı raporuyla birlikte perakende sektöründe çarpanları ve büyüme vizyonu en çok dikkat çeken şirketlerden biri haline geldi. Kurumun belirlediği 136 TL'lik seviye, şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerine ve pazar payındaki güçlenmeye olan güveni yansıtıyor.

