Halka arz sonrası yakaladığı ivmeyi sürdüren SVGYO, 13 Mart 2026 tarihli işlem gününe oldukça hareketli başladı. Seansın ilk dakikalarında tavan fiyatın çözülmesiyle bir miktar geri çekilen hisseler, kısa sürede toparlanarak yeniden tavan oldu. %9,91 değer kazanan SVGYO, 6,43 TL seviyesine yükselerek tavan serisini bozmadı.

ALIM TARAFINDA A1 CAPİTAL VE BOFA RÜZGARI

TSI 10:22 verilerine göre, tahtada alım tarafında agresif bir tablo hakim oldu. Toplam net alımların %92,16’sını oluşturan ilk 5 kurum şu şekilde sıralandı:

A1 Capital: 10.986.681 lot net alımla tahtanın açık ara lideri oldu (Payı %59).

Bank of America (BofA): 3.916.927 lot ile yabancı ilgisini yansıttı.

QNB Yatırım: 1.329.637 lot ile alım tarafında yer aldı.

İş Yatırım: 472.877 lot alım gerçekleştirdi.

Oyak Yatırım: 440.164 lot ile alıcılar listesine girdi.

Kaynak: Forınvest

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

SATIŞ TARAFINDA GARANTİ VE ZİRAAT ÖNDE

TSI 10:24 itibarıyla kar satışı yapan veya tavan bozulduğunda çıkış yapan kurumlar ise şunlar oldu:

Garanti Yatırım: 4.120.597 lot net satışla ilk sırada yer aldı.

Ziraat Yatırım: 2.594.373 lot satış gerçekleştirdi.

Meksa Yatırım: 1.721.245 lot çıkış yaptı.

TEB Yatırım: 1.688.161 lot ile satıcılar tarafında görüldü.

Bulls Yatırım: 1.512.792 lot net satış yaptı.

Kaynak: Forınvest

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.