11,00 TL halka arz fiyatıyla borsaya "merhaba" diyen ve başarılı bir performans sergileyen GENKM, 13 Mart sabahında beklenmedik bir fiyat hareketiyle güne damga vurdu.

Teorik eşleşme sürecinde tavan fiyatı gören GENKM’de, seansın başlamasıyla birlikte alış tarafındaki emirlerin hızla silinmesi piyasada panik havası yarattı.

TAVANDAKİ LOTLAR BİR ANDA SİLİNDİ!

Hisse, tavan seviyesinden hızla tabana kadar geriledikten sonra bir miktar toparlanma çabasına girdi.

Saat 10:17 itibarıyla GENKM, yüzde 6.95 kayıpla 16.48 TL seviyelerinde, volatil bir seyir izliyor.

TAHTADA KİMLER VAR?

Aynı saatlerde GENKM tahtasındaki bu sert satış dalgasına ve karşılayan tarafa dair tablo şu şekilde:

Satıcılar cephesinde Deniz Yatırım, toplam satışın yüzde 30,5'ini (2.426.294 lot) tek başına göğüsleyerek LIDER konumda yer alıyor.

Düşüşü fırsat bilen ve karşılayan tarafta ise A1 Capital ve Midas öne çıkıyor. A1 Capital, 1.802.431 lot ile alımların yüzde 22,6'sını üstlenirken, Midas Menkul yüzde 19'luk payla ikinci sırada. İnfo, PhillipCapital ve TEB Yatırım da alım tarafında yer alarak tahtanın dengelenmesine yardımcı oluyor.

SAVAŞ PSİKOLOJİSİ Mİ, KÂR REALİZASYONU MU?

Halka arz sonrası tavan serisinin bozulması ve ardından gelen sert düşüş, piyasalardaki genel "savaş" tedirginliğiyle birleşince yatırımcı kararlarını doğrudan etkiledi.

İlk 5 kurumun net satışı 6.285.986 lot seviyesindeyken, tahtadaki volatilite nedeniyle yatırımcıların temkinli bekleyişi sürüyor.

