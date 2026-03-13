Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enpara, bağımsız araştırma şirketi FutureBright'ın 24 Şubat-4 Mart'ta gerçekleştirdiği araştırmada 77 Net Tavsiye Skoru (NPS) ile müşterileri tarafından en çok tavsiye edilen banka oldu.

Her geçen gün artan müşteri sayısı ve yüksek memnuniyet oranı, Enpara'nın müşteri odaklı yaklaşımının güçlü bir karşılık bulduğunu gösterirken, müşterilerin bankayı yakın çevrelerine tavsiye etmesi markanın büyümesindeki en önemli itici güçlerden biri olarak öne çıkıyor.