BİM market, Ramazan ayının son cumasına denk gelen 13 Mart 2026 gününe özel hazırladığı zengin içerikli aktüel ürünler kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. Evlerde ihtiyaç duyulan teknik ekipmanların ve teknolojik cihazların ön planda olduğu bu haftaki seçkide; yeni nesil televizyonlar, tanklı yazıcılar, metal işleri için kaynak makinası, pratik kullanım sunan tek akülü vidalama seti ve acil onarımların vazgeçilmezi hızlı yapıştırıcı gibi pek çok ürün cazip fiyatlarla reyonlarda.
Darbeli Matkap
Darbeli Matkap: 1290 TL Avuç Taşlama: 1290 TL Panç Seti: 199 TL
Invertor Kaynak Makinası
Invertor kaynak makinası: 5250 TL Yağlayıcı ve pas sökücü: 129 TL Plastik çekpas: 99 TL Çift taraflı 3+3 merdiven: 950 TL
Acqua Tavan Boyası
Acqua tavan boyası: 590 TL Acqua iç cephe beyaz boya: 490 TL Robot fırça plastik: 99 TL
SGS Tek Akülü Vidalama
SGS tek akülü vidalama seti: 1990 TL Somun adaptör seti: 129 TL Pense (160 mm): 299 TL
65 İNÇ UltraHD Google TV
65 İNÇ UltraHD Google TV: 33900 TL 55 İNÇ Frameless ultra HD QLED Google TV: 17490 TL