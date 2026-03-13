ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer silahlanmasını önlemenin petrol fiyatlarından daha kritik bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Trump’ın bu çıkışı, enerji koridorlarındaki arz güvenliği endişelerini tetikleyerek petrol fiyatlarında yüzde 9,2’lik devasa bir sıçramaya neden oldu.

Bu durum, teknoloji devlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde yüzde 1,73’lük bir erimeyi beraberinde getirdi.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR? "YAPISAL TALEP ŞOKU"

Hisse senetleri düşerken Bitcoin’in yükselmesini analiz eden uzmanlar, bu durumun sadece bir "güvenli liman" arayışı olmadığını, piyasaya özgü kurumsal bir talep şoku yaşandığını belirtiyor.

Merkle Tree Capital Yatırım Sorumlusu Ryan McMillin, bu yükselişin arkasındaki itici gücü şöyle açıklıyor:

"Bitcoin'in şu anki gücü, makro bir ayrışmadan ziyade kripto piyasasına özgü yapısal talebi yansıtıyor. Özellikle Strategy şirketinin Bitcoin pozisyonuna bağlı sunduğu yüzde 11,5 getirili tahvil ürünlerine yönelik devasa talep, piyasaya taze nakit girişi sağlıyor."

KURUMSAL DEVLER TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Piyasadaki bu pozitif ayrışmada, kurumsal alımların hızı belirleyici oluyor. Strategy şirketinin bu hafta başında 1,2 milyar dolar değerinde 17.994 BTC aldığını açıklaması, piyasadaki "balina" iştahını kanıtlar nitelikte. Tahminlere göre şirket, sadece son birkaç günde 5.000 BTC daha biriktirmiş olabilir.

DİKKAT: "LİKİDİTE KURURSA BİTCOİN SARSILIR"

Her ne kadar Bitcoin şu an dirençli görünse de analistler uzun vadeli bir petrol krizinin risklerine karşı uyarıyor.

Coin Bureau Baş Analisti Nic Puckrin, petrol şoklarının enflasyonu körüklemesi durumunda merkez bankalarının likiditeyi daraltabileceğini ifade ediyor.

Puckrin'e göre eğer küresel likidite 2022'deki faiz artırım döngüsüne benzer bir daralma yaşarsa, Bitcoin'in mevcut gücü yerini sert bir düzeltmeye bırakabilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.