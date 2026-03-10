Bitcoin son satış dalgasında 60 bin dolar bölgesine kadar geri çekildikten sonra 70 bin dolar sınırına doğru tepki verdi. Ancak piyasada asıl soru şu: Bu hareket kalıcı mı?

70 BİN DOLAR NEDEN BU KADAR KRİTİK?

70.000 dolar seviyesi yalnızca psikolojik bir eşik değil. Aynı zamanda kısa vadeli düşüş trendinin kırılması açısından teknik olarak önemli bir direnç konumunda. Bu seviyenin üzerinde gelecek güçlü bir günlük kapanış, piyasada yön değişiminin teyidi olarak okunabilir.

Özellikle vadeli işlemlerde biriken short pozisyonlar düşünüldüğünde, 70 bin dolar üstü kapanış olası bir short squeeze’i tetikleyebilir ve hareketi hızlandırabilir. Aksi senaryoda ise 68.500–69.000 dolar bandı ilk destek, 61.000 dolar bölgesi ise ana savunma hattı olarak öne çıkıyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI PİYASAYI NASIL ETKİLİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarında İran konusunda “kontrollü ve güçlü bir duruş” vurgusu yapması, ancak diplomasi kapısının tamamen kapanmadığını belirtmesi piyasalarda kısmi rahatlama yarattı. Trump’ın enerji fiyatları ve doların gücü konusunda yaptığı değerlendirmeler de dikkat çekti.

Özellikle güçlü dolar mesajı, kripto varlıklar açısından kısa vadede baskı unsuru oluşturabilir. Ancak jeopolitik riskin düşmesi ve piyasalarda volatilitenin azalması, riskli varlıklar lehine bir zemin hazırlayabilir.

JEOPOLİTİK DEĞİL, GRAFİK KARAR VERECEK

Gerilim azalırsa piyasa psikolojisi toparlanabilir. Ancak Bitcoin’de kalıcı yükseliş için asıl belirleyici unsur teknik tablo olacak. 70 bin dolar üstü güçlü günlük kapanış gelmeden trend değişiminden söz etmek zor görünüyor. Bu seviye aşılırsa yeni bir momentum başlayabilir; aşılamazsa dalgalı seyir devam edebilir.