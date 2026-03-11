Küresel piyasalarda gözler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dev bankaların önümüzdeki hafta duyuracağı faiz kararlarına çevrildi. Özellikle Bitcoin ve riskli varlıklar, savaşın gölgesinde kalan bu kritik ajandadan çıkacak sonuçlara göre yönünü tayin edecek.

PETROL FİYATLARI BİTCOİN’İN ÖNÜNDE ENGEL Mİ?

Orta Doğu’daki sıcak çatışmalar nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yaklaşık %20’lik artış, küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi. Bu durum, merkez bankalarının faiz indirim beklentilerini ötelemesine ve daha sert bir para politikası (şahin tutum) benimsemesine neden olabilir. Bitcoin yatırımcıları için en büyük risk, artan enerji maliyetleri sebebiyle likidite musluklarının beklenen tarihte açılmaması olarak görülüyor.

FED KARARI VE "ŞAHİN" KORKUSU

Bitcoin fiyatları üzerinde tarihsel olarak en güçlü etkiye sahip olan Fed’in kararı, "tamam mı devam mı?" sorusunun yanıtı olacak.

Baskı Senaryosu: Fed ve diğer bankalar enflasyonla mücadele için sert mesajlar verirse, Bitcoin üzerindeki aşağı yönlü baskı artabilir.

Ralli Senaryosu: Bankaların enerji krizine rağmen temkinli davranması ve enflasyon riskini yönetilebilir görmesi durumunda, Bitcoin’de güçlü bir yükseliş dalgası yaşanabilir.

KARAR MARATONU 17 MART’TA BAŞLIYOR

Dev bankaların faiz kararı takvimi şu şekilde:

17 Mart Salı: İlk hamle Avustralya Merkez Bankası’ndan (RBA) gelecek.

18 Mart Çarşamba: Piyasanın kalbi olan ABD Merkez Bankası (Fed) ve Kanada Merkez Bankası (BOC) kararlarını duyuracak.

19 Mart Perşembe: Maratonun en yoğun günü; Japonya (BOJ), İsviçre (SNB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların karşısına çıkacak.

JAPONYA’NIN HAMLESİ KRİPTOYU ETKİLEYEBİLİR

Analistler, sadece Fed’in değil, Japonya Merkez Bankası’nın da (BoJ) belirleyici olacağını vurguluyor. Petrol fiyatlarının Japon ekonomisi üzerindeki baskısı, BoJ’u politika değişikliğine zorlayabilir. Bu durum, küresel piyasalardaki sermaye akışını etkileyerek dolaylı yoldan Bitcoin fiyatlarında dalgalanma yaratabilir.

