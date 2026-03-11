Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden milyonlarca kişi için önemli bir uyarı yapıldı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli aylığının kesilmemesi için işverenin SGK'ya yaptığı bildirimin doğru şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İşe giriş bildirgesinde yanlış seçenek işaretlenirse emekli maaşının kesilebileceğine dikkat çekildi.

KRİTİK DETAY: SGDP SEÇENEĞİ

İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında yer alan bilgilere göre, emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam eden kişiler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sistemi uygulanıyor.

2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olan kişiler, SGDP kapsamında çalıştıkları sürece hem emekli aylıklarını almaya devam edebiliyor hem de çalıştıkları iş yerinden maaş alabiliyor.

Ancak burada en kritik nokta, işverenin SGK'ya yaptığı bildirimin doğru şekilde düzenlenmesi. İşe giriş bildirgesinde "SGDP" seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor. Bu seçenek işaretlendiğinde emekli çalışan hem emekli aylığını almaya devam ediyor hem de çalıştığı iş yerinden ücret alabiliyor.

Eğer SGDP yerine normal sigortalı çalışan bildirimi yapılırsa emekli aylığının kesilmesi söz konusu olabiliyor.

EMEKLİLERDEN DAHA DÜŞÜK PRİM KESİLİYOR

SGDP kapsamında çalışan emeklilerden, normal çalışanlara göre daha düşük prim kesintisi yapılıyor.

Özel sektörde çalışan emekli olmayan kişilerden işsizlik sigortası ve SGK primi olarak yaklaşık yüzde 15 oranında kesinti yapılırken, emekli çalışanlardan kesilen SGDP primi bunun yaklaşık yarısı seviyesinde oluyor.

Örneğin brüt 60 bin TL maaşla işe başlayan bir emeklinin maaşından yaklaşık 4 bin 500 TL SGDP primi kesiliyor. Aynı kişi emekli olmasaydı kesinti yaklaşık 9 bin TL olacaktı.

SGDP kapsamında çalışan emekliler için işveren de ayrıca yüzde 24,75 oranında prim ödemekle yükümlü bulunuyor. Bu sistemde çalışan emekliler, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda SGK'nın sağladığı yardımlardan da yararlanabiliyor.

KAMUDA ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN FARKLI UYGULAMA

Kamu sektöründe çalışmak isteyen emekliler için ise farklı bir uygulama bulunuyor.

Genel bütçeli kurumlar, belediyeler, KİT'ler veya sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlarda görev alan emeklilerin emekli aylıkları kesiliyor. Bu kişiler aynı anda hem emekli maaşı hem de kamu maaşı alamıyor.

Kamu kurumlarında çalışan emekliler tüm sigorta kollarına tabi tutuluyor ve SGDP uygulaması dışında kalıyor.

Uzmanlara göre emekli olduktan sonra yeniden çalışmayı planlayanların, özellikle özel sektörde işe giriş bildirgesinde SGDP seçeneğinin işaretlenip işaretlenmediğini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Aksi halde emekli aylığının kesilmesi gibi beklenmedik bir durumla karşılaşılabiliyor.