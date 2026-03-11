Rekabet Kurulu, aralarında küresel ölçekte "Büyük Dörtlü" (Big Four) olarak bilinen denetim ağlarının Türkiye temsilcilerinin de bulunduğu 65 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği şüphesiyle açıldığı bildirildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, finansal sistemin önemli bileşenlerinden biri olan bağımsız denetim ve mali müşavirlik sektöründeki rekabet koşullarının kapsamlı şekilde inceleneceği ifade edildi.

FİYAT BELİRLEME VE REKABETİ KISITLAMA İDDİALARI

Soruşturma kapsamında sektörde faaliyet gösteren şirketler ile meslek kuruluşlarının hizmet fiyatlarını birlikte belirleyip belirlemedikleri araştırılacak.

Ayrıca şirketlerin müşteri portföylerini rekabete aykırı şekilde paylaşıp paylaşmadıkları, sektörde rekabeti sınırlayabilecek anlaşmalar yapıp yapmadıkları da inceleme konusu olacak.

İŞ GÜCÜ PİYASASI DA MERCEK ALTINDA

Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturma yalnızca hizmet fiyatlarıyla sınırlı değil. Kurum, denetim ve mali müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında iş gücü piyasasını etkileyebilecek anlaşmalar veya bilgi paylaşımlarının olup olmadığını da araştıracak.

Bu kapsamda özellikle çalışan ücretleri, çalışma koşulları ve çalışan hareketliliğini etkileyebilecek bilgi değişimleri ve koordinasyon iddiaları incelenecek.

SEKTÖRDE REKABET YAPISI DA İNCELENECEK

Soruşturmanın bir diğer boyutunu ise sektördeki rekabet yapısı oluşturuyor. Rekabet Kurulu, meslek kuruluşları veya şirketler tarafından yeni firmaların sektöre girişini zorlaştırabilecek ya da rekabeti kısıtlayabilecek kararların alınıp alınmadığını da değerlendirecek.

Rekabet Kurumu, başlatılan soruşturmanın hem hizmet alan yatırımcıların ve şirketlerin hem de sektörde çalışan profesyonellerin haklarının korunması açısından önemli olduğunu vurguladı. Kurum, süreç kapsamında kapsamlı bir inceleme yürütüleceğini bildirdi.