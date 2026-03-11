Orta Doğu'daki savaş belirsizliğini korurken ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre bu yıl önceki raporda 57,69 dolar olan Brent petrolün varil fiyatının 78,84 dolar olacağı öngörülüyor.

Geçen ay 53,42 dolar tahmin edilen Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 73,61 dolar olacağı değerlendiriliyor.

EIA, gelecek yıl için ise ortalama varil fiyatını Brent petrolde 64,47 dolar, WTI'de 60,81 dolar olarak tahmin ediyor.

BRENT PETROLDE 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

EIA'ya göre, 27 Şubat'ta varili 71 dolar olan Brent petrol, 28 Şubat'ta savaşın patlak vermesi ile 104 dolara çıkarak yıl başına göre yüzde 50 arttı ve Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Raporda, petrol fiyatlarını yükselseten en önemli riskin Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalma ihitmali olduğu belirtilirken durdurulan petrol üretiminin nisan başında zirveye ulaşacağı, sırasıyla Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da kesintilerinin kademeli olarak azalacağı öngörüldü.

BRENT PETROL YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE NE KADAR OLACAK?

Kısa vadede petrol akışlarında yaşanacak aksamalar, üretim kesintileri ve devam eden risk primi nedeniyle Brent petrol fiyatının yılın ikinci çeyreğinde varil başına ortalama 91 dolar seviyesinde kalacağı ifade ediliyor.

OPEC+'nın 1 Mart'ta düşük petrol stoklarına ilişkin beklentiler doğrultusunda nisandan itibaren üretimi günlük toplam 206 bin varil artırma kararı aldığı anımsatılan rapora göre, grubun bir sonraki üretim kararını 5 Nisan’da açıklaması bekleniyor.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE SINIRLI ARTIŞ BEKLENTİSİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 600 bin varil olarak tahmin edilmişti. Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 830 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 320 bin varil seviyesindeydi.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 107 milyon 40 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 105 milyon 170 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2027’de ise küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 610 bin varile, tüketimin ise 106 milyon 610 bin varile ulaşması bekleniyor.