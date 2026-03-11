Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veri akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında artan gerilim enerji piyasalarını yakından etkilerken, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve stratejik rezerv tartışmaları dikkat çekiyor. Öte yandan yurt içinde ve küresel ekonomide açıklanacak kritik veriler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı piyasaların yönü açısından yakından takip ediliyor.

TRUMP’TAN İRAN’A HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirmiş olabileceğine yönelik iddialar üzerine Tahran yönetimine çağrıda bulundu. Trump, mayınların derhal kaldırılması gerektiğini belirterek aksi halde İran’ın “daha önce görülmemiş düzeyde askeri sonuçlarla” karşılaşabileceğini söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise petrol fiyatlarında son dönemde görülen yükselişin geçici olabileceği değerlendirmesi paylaşıldı.

ABD ORDUSUNUN İLK İKİ GÜNDE 5,6 MİLYAR DOLARLIK MÜHİMMAT KULLANDIĞI İDDİASI

Pentagon tahminlerine göre ABD ordusu, İran’a yönelik saldırıların ilk iki gününde yaklaşık 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandı. İran tarafından yapılan açıklamada ise İsrail ve ABD’nin İran’daki yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına karşı misilleme yapılacağı ifade edildi.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Şekarçi, saldırılara karşılık verileceğini belirterek bölgedeki gerilimin tırmanabileceğine işaret etti.

ENERJİ KRİZİ İÇİN DEV REZERV HAMLESİ GÜNDEMDE

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın tetiklediği enerji krizi riskine karşı tarihinin en büyük stratejik petrol rezervi serbest bırakma operasyonunu planlıyor. Bu adımın küresel petrol piyasalarında arz şokunu sınırlamak amacıyla gündeme geldiği belirtiliyor.

TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÜRÜNLERE YASAK HAZIRLIĞI

Öte yandan Türkiye’de çevre politikaları kapsamında önemli bir düzenleme gündeme geldi. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kirliliğini azaltmak amacıyla plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak pamukları gibi tek kullanımlık ürünlerin piyasaya arzını yasaklamayı planlıyor. Yönetmeliğin bu yılın sonunda yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Ekonomi tarafında ise yoğun veri gündemi dikkat çekiyor. Türkiye’de bugün Perakende Satış verileri açıklanacak.

Küresel piyasalarda ise ABD ve Almanya’da açıklanacak TÜFE verileri enflasyon görünümüne ilişkin önemli sinyaller verecek.

Yurt içinde piyasaların odağında ayrıca TCMB’nin yarın açıklayacağı faiz kararı bulunuyor. Haftanın son işlem gününde ise TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak.

BORSA İSTANBUL İÇİN POZİTİF AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Tüm bu gelişmeler ışığında piyasalarda temkinli iyimserlik sürerken, analistler Borsa İstanbul’un güne alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyor. Jeopolitik riskler ve küresel veri akışı ise gün içinde fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

AVGYO – Antalya’daki 156 m 2 ’lik meskenin mevcut kiracısı ile aylık kira bedeli 32.000 TL olacak şekilde yenilendiği açıklandı.

AVGYO – Metrocity’deki bağımsız bölümlerin Metro Yatırım ve ATLAS ile olan kira sözleşmelerinin bir yıl uzatıldığı açıklandı.

AHGAZ & ENERY – Dünya Katılım Bankası tarafından DK Yıldız Varlık Kiralama unvanlı şirketin kurulması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.

BIMAS – 2026 yılında %6 (+/-%2) satış artışı, %6,5 (+/- %0,5) FVAÖK marjı, %3 – 3,5 CAPEX/Satış beklendiği açıklandı.

BAKAB – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

BMSTL – Şirketin, Turqualıty Programı'na katılım amacıyla hazırlık sürecinin başlamasına karar verildiği açıklandı.

CIMSA – 10 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DMRGD – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 450 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

EKGYO – Şirket ile AYTER arasında Aydın Efeler’de toplam 93.025 m²'lik arsalar üzerinde proje geliştirme, ihale ve satış süreçlerini yönetmek amacıyla bir gelir paylaşımı protokolü imzalandığı açıklandı.

FONET – Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 36 ay süreli SBYS ihalesini şirketin kazandığı açıklandı.

GARAN – Bankanın Romanya'daki iştiraki Garanti Bank'ın olası satışına ilişkin haberler kapsamında söz konusu nitelikte bir işlemin gerçekleştirilmesi veya tamamlanmasına ilişkin alınmış herhangi bir karar bulunmadığı açıklandı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan

GSDHO – Şirket bağlı ortaklığı GSD Varlık’ın Fibabanka tarafından satışa çıkarılan 81,4 milyon TL’lik portföy ihalesine en yüksek teklifi verdiği açıklandı.

GLCVY – ISCTR tarafından gerçekleştirilen 945,6 milyon TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

GUBRF – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın bir yıl süreli yenilendiği açıklandı.

KONTR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli kurum kredi rating nptunun BBB (tr)’den BB (tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

KRVGD – Şirket bağlı ortaklığı Uçantay’ın üretim fabrikasında çıkan yangın sonrasında sigorta şirketinden 11,5 milyon dolar ödeme alındığı açıklandı.

MARKA – VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

MCARD – Şirket payları 11 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MIATK – Koral Labs’a kuruluş aşamasında iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

MIATK – Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility’nin Raylight Solutions ile stratejik Danışmanlık Hizmetleri Anlaşması imzaladığı açıklandı.

OTKAR – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

ORGE – Şirketin, Bayburt’ta inşası devam etmekte olan Bayburt – Gümüşhane Havalimanı Projesi'nin Genel Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 11,7 milyon euroluk teklifin kabul edildiği açıklandı.

QNBTR – Fitch tarafından bankanın finansal kapasite notunu b+'dan bb-‘ye yükseltildiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 738 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PETUN – 157 gün vadeli 85 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PETUN – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PRKAB – Şirketin, mevcut kredi sözleşmesi kapsamında ana ortağından ilave finansman sağlanmasına karar verdiği, tutarın 1,2 milyar TL artışla 3,9 milyar TL’ye yükseltileceği açıklandı.

RODRG – Tahsisli sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun tamamının işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

SMRTG – Şirketin, 100 MWe güç üretme kapasiteli Niğde Bor GES yapım sürecinde Enerji Bakanlık kabul süreçlerinin tamamlandığı açıklandı.

SMRTG – Şirketin, 4 milyar TL tutarında iş aldığı açıklandı.

SAMAT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 90 milyon TL’den 560 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

TAVHL – 2026’da hizmet verilen yolcu sayısının 2025’in %7 üstünde gerçekleştiği açıklandı.

VAKBN – Banka tarafından dijital mevduat bankası kurulması için Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 743 gün vadeli 40 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

LINK – Şirket sermayesinin 21,7 milyon TL’den %4.000 oranında bedelsiz olarak 870,0 milyon TL artışla 891,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

MRGYO – Şirket sermayesinin 1,1 milyar TL’den %120 oranında bedelli olarak 1,3 milyar TL nakden artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 25.409.628 adet Borsa Birincil Piyasa’da satılara sermaye artırımı tamamlandı.

OSMEN – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 23,78 – 23,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Sezai Bahadır tarafından 116,90 – 117,40 TL fiyat aralığından 45.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,16’ya geriledi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 47.347 adet pay 9,06 TL fiyattan geri alındı.

GENIL – Ali Göl tarafından 9,00 TL fiyattan 3.625.929 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,44’e yükseldi.

GMTAS – Dalal Street tarafından 25,30 – 26,00 TL fiyat aralığından 550.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,05’e yükseldi.

IEYHO – Nusret Altınbaş tarafından 83,60 – 85,20 TL fiyat aralığından 12.059.284 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,87’ye geriledi.

JANTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 49.482 adet pay 16,70 – 16,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMDC – Limak Çimento tarafından 32,06 – 32,74 TL fiyat aralığından 582.130 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %71,73’e yükseldi.

MACKO – Matchzone tarafından 30,00 – 30,88 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,57’ye yükseldi.

MANAS – Bank of America Corporation tarafından 21,11 – 21,69 TL fiyat aralığından 14.855.152 adet alış ve 23.892.866 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %2,33’e geriledi.

OZSUB – Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Kavalar tarafından 16,66 TL fiyattan 3.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %62,50’ye yükseldi.

SURGY – Sur Yapı Endüstri tarafından 56,70 TL fiyattan 310.850 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %76,27’ye geriledi.

