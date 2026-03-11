Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/14 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, halka açık 2 şirketin pay ihracı/sermaye artırımı başvurularına onay verildiği bildirildi. Buna göre Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tahsisli sermaye artırımı ile LINK Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı işlemleri onaylandı.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OSMEN)

Mevcut Sermaye: 400.000.000 TL

Yeni Sermaye: 402.045.347 TL

Artırım Türü: 2.045.347 TL (Şarta bağlı / Tahsisli)

Satış Türü: Çalışanlara Tahsisli

Osmanlı Yatırım, 5 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak "Çalışanlara Pay Edinilmesi Programı" kapsamında sermaye artırımına gidiyor. Çalışanlara verilen pay opsiyonlarının kullanılmasıyla ihraç edilecek 2.045.347 TL nominal değerli paylar, belirlenen şartların tamamlanmasının ardından sisteme dahil edilecek.

Kurul, Osmanlı Yatırım'ın talebini; çalışanlara tahsis edilecek payların nominal değerinin netleştirilmesi ve ihraç belgesinin bu doğrultuda güncellenerek iletilmesi şartıyla olumlu karşılamıştır.

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)

Mevcut Sermaye: 21.750.120,88 TL

Yeni Sermaye: 891.754.956,08 TL

Artırım Türü: 870.004.835,20 TL bedelsiz (İç kaynaklardan)

Link Bilgisayar, mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 4.000 oranında bedelsiz artırarak yaklaşık 891,7 milyon TL'ye çıkaracak.

LİNK BEDELSİZ ARTIRIMDAN YATIRIMCIYA KAÇ LOT DÜŞECEK?

Link Bilgisayar'ın yüzde 4.000 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların elindeki her 1 lot hisse için 40 adet yeni hisse verilmesi anlamına geliyor.

Buna göre örnek hesaplama şöyle olacak;

1 lotu olan → 41 lota çıkacak

10 lotu olan → 410 lota çıkacak

100 lotu olan → 4.100 lota çıkacak

1.000 lotu olan → 41.000 lota çıkacak