Benzinin litre fiyatına 11 Mart 2026 itibarıyla 80 kuruş zam geldi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yapılan son artış pompaya da yansıdı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 11 Mart 2026 Çarşamba itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın etkisi enerji piyasalarında hissedilmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından akaryakıt fiyatları da yukarı yönlü hareket etti. Küresel piyasalarda petrol fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izlese de önceki fiyatlamaların etkisi iç piyasaya yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 11 Mart 2026 itibarıyla zam geldi.
BENZİNE ZAM GELDİ
Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzinde toplamda 3,20 TL'lik maliyet artışı hesaplandı. Bu artışın eşel mobil sistemiyle 2,40 TL'lik kısmı devletin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) feragat etmesiyle karşılanırken, kalan 80 kuruşluk rakam satış fiyatlarına yansıtıldı.
Peki, 11 Mart 2026 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…
11 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 61.11 TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 60.95 TL
Motorin: 65.12 TL
LPG: 29.69 TL
Ankara
Benzin: 62.07 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.17 TL
İzmir
Benzin: 62.35 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.09 TL