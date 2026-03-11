ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın etkisi enerji piyasalarında hissedilmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından akaryakıt fiyatları da yukarı yönlü hareket etti. Küresel piyasalarda petrol fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izlese de önceki fiyatlamaların etkisi iç piyasaya yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 11 Mart 2026 itibarıyla zam geldi.

BENZİNE ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzinde toplamda 3,20 TL'lik maliyet artışı hesaplandı. Bu artışın eşel mobil sistemiyle 2,40 TL'lik kısmı devletin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) feragat etmesiyle karşılanırken, kalan 80 kuruşluk rakam satış fiyatlarına yansıtıldı.

Peki, 11 Mart 2026 Çarşamba itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları…

11 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 61.11 TL

Motorin: 65.28 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 60.95 TL

Motorin: 65.12 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara

Benzin: 62.07 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir

Benzin: 62.35 TL

Motorin: 66.67 TL

LPG: 30.09 TL