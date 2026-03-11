Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerine göre, 2026 yılı ocak ayında ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına ilişkin satış hacmi yüzde 13,6 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,5 yükseldi. Aynı dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 18,8 artarak en güçlü büyümeyi gösteren kalem oldu.

AYLIK BAZDA SINIRLI ARTIŞ

Ocak ayında ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış kaydetti. Sektörel bazda bakıldığında, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ve onarımı yüzde 3,4 artış gösterirken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,4 artarak aylık bazda da yükselişini sürdürdü.

PERAKENDE SATIŞLAR ÖNE ÇIKTI

Veriler, özellikle perakende sektöründeki güçlü talebin ticaret satış hacmini yukarı çektiğini ortaya koydu. Yıllık bazda yüzde 18,8’e ulaşan artış, perakende satışların ticaret sektöründeki büyümenin ana sürükleyicisi olduğunu gösterdi.