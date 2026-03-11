Tahran yönetiminin "37’nci operasyon dalgası" olarak adlandırdığı saldırılar, savaşın coğrafyasını genişletti. İran Devrim Muhafızları, Orta Doğu’daki ABD karargâhlarını dört füzeyle hedef aldığını duyurdu. Bu füzelerden ikisinin Kuveyt’teki Camp Arifjan ABD üssüne yöneldiği belirtilirken, Kuveyt ordusu ülkeye giren 8 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı. Katar’ın başkenti Doha’da patlama sesleri yükselirken, hava savunma sistemlerinin yeni bir füze saldırısını engellediği bildirildi.

PETROL TESİSLERİ VE ŞEHİRLER HEDEF ALINDI

Saldırıların bir diğer odak noktası ise bölgenin enerji damarları oldu:

Suudi Arabistan: Dev Şeybe petrol sahasına yönelen 5 İHA imha edildi.

Bahreyn: Sitra ve Ma’ameer bölgelerine düzenlenen saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı; bir tesiste yangın çıktı.

BAE: Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına düşen 2 İHA, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GEMİ YANGINI: DENİZ TİCARETİ DURMA NOKTASINDA

Küresel ticaretin en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’ndan endişe verici haberler geliyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), boğazda seyreden bir konteyner gemisinin vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını duyurdu. Kısa süre sonra Dubai açıklarında bir başka yük gemisinin daha benzer şekilde saldırıya uğradığı açıklandı. Mürettebatın güvende olduğu bildirilse de deniz trafiği ciddi risk altına girdi.

PETROL FİYATLARI %20 FIRLADI: ENERJİ KRİZİ KAPIDA

Savaşın Körfez ülkelerine ve Hürmüz Boğazı’na sıçraması, piyasaları alt üst etti. Çatışmaların başından bu yana Brent petrol fiyatı yaklaşık %20 yükseldi. Suudi Aramco CEO’su Amin Nasser, tankerlerin boğazdan geçememesi durumunda dünya ekonomisinin ağır sonuçlarla yüzleşeceği uyarısında bulundu.

ABD ordusu boğaz yakınlarında 16 İran mayın gemisini imha ettiğini açıklarken, enerji uzmanları çatışmaların uzamasının küresel arzda telafisi imkansız kesintilere yol açabileceğini vurguluyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, saldırıların durdurulması için hazırlanan karar tasarısını bugün oylaması bekleniyor.

Kaynak: Dünya