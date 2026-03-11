ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, jeopolitik risklerin gölgesinde sert yükseliş kaydeden “gri metaller” için dikkat çeken bir analiz yayımladı. Raporda, özellikle gümüş ve paladyum fiyatlarında savaş ve yaptırım kaynaklı risk priminin belirgin şekilde arttığı, olası bir ateşkes veya diplomatik çözüm halinde bu primin hızla geri verilebileceği vurgulandı.

GÜMÜŞTE 95 DOLAR KRİTİK EŞİK

Rapora göre gümüşte 95 dolar/ons seviyesi kısa vadede önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde fiyatların 110–120 dolar/ons bandına doğru ivmelenebileceği belirtiliyor.

Ancak savaşın sona ermesi veya bölgesel tansiyonun düşmesi halinde 95 doların altına sarkmaların satış baskısını artırabileceği, ilk etapta 82–85 dolar bandının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Gümüş, son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde prim yaparak emtia piyasasında en dikkat çeken performanslardan birini sergilemişti. Analistler, bu yükselişte hem jeopolitik risklerin hem de güneş enerjisi ve savunma sanayi talebinin etkili olduğunu belirtiyor.

PALADYUMDA DAHA SERT SENARYO

Paladyum tarafında ise volatilitenin daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Rusya merkezli arz riskleri ve otomotiv sektöründeki katalitik konvertör talebi fiyatları yukarı taşırken, ons fiyatı 1.600–1.700 dolar bandında dalgalanıyor.

Morgan Stanley’e göre savaş riskinin ortadan kalkması durumunda paladyumda ilk aşamada 1.450 dolar, ardından 1.300 dolar seviyeleri test edilebilir. Buna karşılık jeopolitik gerilimin sürmesi halinde 1.850–1.900 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

“RİSK PRİMİ FİYATIN İÇİNDE”

Raporda öne çıkan ana mesaj, piyasaların şu anda önemli ölçüde risk primi fiyatladığı yönünde. Bu nedenle savaşın bitmesi ya da yaptırımların gevşetilmesi gibi gelişmelerin, özellikle spekülatif pozisyonların çözülmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Banka, kısa vadede sert düzeltme ihtimaline dikkat çekerken, uzun vadede ise enerji dönüşümü, savunma harcamaları ve endüstriyel talep artışı nedeniyle gri metallerin stratejik önemini koruyacağını değerlendiriyor.

Özetle Morgan Stanley’e göre gümüşte 95 dolar, paladyumda 1.700 dolar seviyeleri sadece teknik eşik değil; aynı zamanda jeopolitik risk algısının da göstergesi. Savaşın seyrine bağlı olarak fiyatlamanın yönü hızlı şekilde değişebilir.