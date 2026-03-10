Bugün değerli metaller, ABD faiz ve dolar dinamiklerinin gölgesinde fiyatlanıyor. Morgan Stanley’nin değerlendirmesi, iki metalin de farklı senaryolarda öne çıkabileceğini gösteriyor.

Altın: Güvenli Liman Rolünde, 5.300–5.400 Dolar Hedefi

Rapor analistlerine göre, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilme ve dolar zayıflaması sürerse altın ons fiyatı mevcut ~5.180 dolar seviyesinden 5.300–5.400 dolar bölgesine yükselebilir. Morgan Stanley, merkez bankalarının altın stoklarını artırma eğilimiyle birlikte güvenli liman talebinin de etkisiyle altının dayanma gücünü vurguluyor.

Bu çerçevede, olası bir küresel ekonomik yavaşlama senaryosu altın için ekstra %3–7 prim potansiyeli yaratabilir.

Gümüş: Sanayi Talebi ve 100 Doların Üstü Potansiyeli

Gümüş tarafından bakıldığında ise son işlem rakamı ~88,7 dolar seviyesinde. Morgan Stanley’nin değerlendirmesinde, özellikle yenilenebilir enerji, güneş paneli üretimi ve elektrikli araçlar gibi sanayi talebinin yüksek olduğu sektörlerde gümüş için güçlü talep beklentisi bulunuyor.

Analistler, küresel ekonomik büyümenin ivme kazanması ve sanayi metal talebinin artması halinde gümüşün 95–105 dolar aralığına yükselebileceğini ifade ediyor; bu da mevcut seviyelere göre %7–%18 civarında yukarı potansiyel anlamına geliyor.

Altın/Gümüş Rasyosu: Karar Sinyali

Piyasalar tarafından yakından takip edilen altın/gümüş rasyosu, bu hafta ~58–60 bandında işlem görüyor; tarihi ortalamalarla karşılaştırıldığında gümüşün görece ucuz kalabileceğine işaret eden bir seviye. Morgan Stanley’ye göre rasyonun 55 altına gerilemesi, gümüşün altına göre göreceli daha güçlü seyredebileceği senaryoya işaret ediyor.

Yatırımcıya Net Tavsiye?

Morgan Stanley’nin model portföy önerisi şöyle:

Altın: Portföyün %6–10’u

Gümüş: Portföyün %4–7’si

Altının güvenli liman kimliği, özellikle jeopolitik riskler ve faiz belirsizliklerinin yüksek olduğu dönemlerde öne çıkarken; gümüş, sanayi talepli bir “beta oyunu” olarak daha volatil ancak yüksek getiri potansiyeli taşıyan bir alternatif olarak değerlendiriliyor.