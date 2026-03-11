Saat 12:17 itibarıyla yansıyan verilere göre kurum, dev alımlarla piyasayı domine ediyor.

GARANTİ YATIRIM’DAN DEV HAMLE: 942 MİLYON TL NET ALIM!

Haftanın üçüncü işlem gününde Garanti Yatırım üzerinden piyasaya giren nakit akışı 942,4 Milyon TL net alım seviyesine ulaştı. Toplam işlemler içindeki net alım oranının %18,66 olarak kaydedilmesi, kurumun bugün piyasada "lokomotif alıcı" pozisyonunda olduğunu gösteriyor.

PORTFÖYÜN YILDIZLARI: BANKACILIK VE HAVACILIK

Garanti Yatırım'ın gün ortası verilerine göre alımlarını en çok yoğunlaştırdığı sektörler bankacılık ve ulaştırma oldu. İşte öne çıkan hisseler:

Bankacılıkta Akbank LIDER: Listenin zirvesinde yer alan AKBNK (Akbank) paylarında 111,5 Milyon TL’lik net alım yapıldı. İşlemler ortalama 76,90 TL maliyetle gerçekleşti.

Havacılık Devlerine Yoğun İlgi: Türk Hava Yolları (THYAO) 111,1 Milyon TL ve Pegasus (PGSUS) 69,6 Milyon TL net alım hacmiyle kurumun en çok tercih ettiği hisseler arasında yer aldı.

Savur GYO’da Dikkat Çeken Hareket: GYO sektörünün yeni ve hareketli isimlerinden SVGYO, Garanti Yatırım üzerinden 93,7 Milyon TL’lik net alım görerek dikkatleri üzerine çekti.

Garanti BBVA’dan Kendi Paylarına Destek: Kurum, GARAN hisselerinde de 56,3 Milyon TL net alım gerçekleştirerek kendi banka paylarını destekledi.

İŞLEM ÖZETLERİ VE ORTALAMA MALİYETLER

Alım listesinin devamında ise sanayi devi SASA 50,2 Milyon TL ve TRALT 44,6 Milyon TL net hacimle yer buldu. Garanti Yatırım’ın bu agresif alım stratejisi, BIST 100 endeksinin 13.000 puan üzerindeki kalıcılık çabasına önemli bir destek olarak yorumlanıyor.

