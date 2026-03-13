ABD ve Rusya arasındaki temaslar ile İran’dan gelen sert açıklamalar enerji piyasalarında volatiliteyi artırıyor.

• Enerji Diplomasisi: Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Putin’in temsilcisi Dmitriev’in Florida’daki görüşmesi, küresel enerji arzı için kritik bir dönemeç. ABD’nin Rus petrolüne yönelik geçici esnekliği ve Jones Yasası’nı askıya alma planı, arz güvenliğini sağlama çabası olarak görülüyor.

• İran’ın Tehdidi: İran’dan gelen "bölgenin petrol ve doğalgazını ateşe veririz" çıkışı, jeopolitik risk primini canlı tutuyor. HSBC de bu gerilimi teyit edercesine petrol fiyat beklentisini 65 dolardan 80 dolara revize etti.

• Otomotivde Çin Hamlesi: Stellantis’in Avrupa operasyonlarını kurtarmak için Çinli üreticilerle ortaklık arayışına girmesi, sektördeki dengelerin değişeceğinin sinyalini veriyor.

YURT İÇİ GÜNDEM: REVİZYONLAR VE SİYASİ HAREKETLİLİK

Türkiye tarafında ise yabancı bankaların raporları ve yerel siyaset gündemi ön planda.

• Enflasyon ve Faiz Beklentileri: JP Morgan ve HSBC, Türkiye için yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. JP Morgan politika faizinin yüzde 32 seviyesinde kapanmasını beklerken, BBVA faiz indirim döngüsü için haziran ayına işaret ediyor.

• Kuşadası ve CHP Davası: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alınması ve CHP’nin 38. Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük davasının 1 Nisan’da görülecek olması, iç siyasetteki harareti yükseltiyor.

BUGÜN BİZİ NE BEKLİYOR?

Günün veri takvimi oldukça yoğun ve piyasa yönü üzerinde belirleyici olacak:

• TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Piyasanın kendi enflasyon ve kur beklentisi yakından izlenecek.

• ABD Veri Bombardımanı: Fed’in favori enflasyon göstergesi olan PCE (kişisel tüketim harcamaları) ve öncü GSYH verileri, dolar endeksi üzerinde etkili olabilir.

• Borsa İstanbul: Küresel belirsizlikler ve faiz beklentilerindeki artış nedeniyle güne hafif satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL’DAN ŞİRKET HABERLERİ

• AHSGY – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Başahşehir Doğu 1.Etap Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin şirket uhdesinde kalmadığı açıklandı.

• BYDNR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 112,5 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• COSMO – Harvey Burger’in 3,3 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

• DOFRB – Çin’de DOF Robotics China Limited unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

• DOFRB – Halka arzdan edilen fonun 326,2 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 191,7 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 104,0 miyon TL’sinin pazarlama ve satışta kullanıldığı açıklandı.

• DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Bluefarm'da gerçekleştirilecek sermaye artırımı kapsamında şirketin yeni ihraç edilen paylara ilişkin şirketin rüçhan haklarından feragat edeceği, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Karma Strateji GSYF yeni ihraç edilecek 2.727.504 adet paya karşılık 1,5 milyon euro ödeme gerçekleştireceği açıklandı.

• EKGYO – İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun 16 Mart’ta yapılacağı açıklandı.

• EKGYO – Şirket ile BJK Derneği arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında, şirket projelerinden İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Güney Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin Yer Tesliminin yüklenici ile yapıldığı açıklandı.

• EYGYO – Zeytinburnu’ndaki taşınmaz üzerinde gerçekleştirilen projeden, 24 adet bağımsız bölümün şirkete devri için gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• FZLGY – JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

• GLCVY – Pay geri alım programının sonlandırılması kararının Genel Kurul’a sunulmasına karar verildiği açıklandı.

• GLRMK – Polonya'daki demiryolu hatlarının modernizasyonu ihalesi (440,6 milyon dolar) kapsamında Gülermak S.A.– Intop S.A konsorsiyumu arasında sözleşme imzalandığı açıklandı.

• HALKB – 92 gün vadeli 2,2 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISYAT – Şirketin, Allegro Mali Müşavirlik’ten alınan danışmanlık hizmetinin uzatılmasına karar verildiği açıklandı.

• ISGSY – Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının finansal borçluluğun azaltılmasında kullanıldığı açıklandı.

• ISBIR – Ali Kantur ve Metin Gültepe tarafından şirket bağlı bağlı ortaklığı İşbir Sünger’in ISBIR paylarına ilişkin satış işleminin iptali talebiyle açılan davada mahkemenin davacılara eksik harcın tamamlanması için iki haftalık kesin süre verdiği açıklandı.

• IHLAS – Şirketin yüzde 30 pay sahibi olduğu 100.000 Som sermayeli Orta Asya Investment’da sahip olduğu paylara ek olarak 14.000 Som değerli payların devralındığı açıklandı.

• KAYSE – S.S. Kastamonu Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 10.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• KONKA & BERA – Şirketin, İzmir Torbalı’da bulunan ve mülkiyeti şirkete alanda yapılması planlanan Dekor Kağıt Yatırımı kapsamında alanın Konya Kağıt İzmir Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiği açıklandı.

• KRTEK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• KARTN – 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• KUYAS – Şirketin, Altın Rafinerisi kurulum sürecine başlamasına karar verildiği açıklandı.

• MNDRS – Şirketin, Akça Eskişehir Depolamalı RES projesi için yapılan saha değişikliği başvurusunun uygun bulunduğu, bu kapsamda proje sahasının Bilecik olarak güncellendiği, tesisin adının Akça Dodurga RES olarak değiştirilmiş değiştirildiği açıklandı

• MIATK – Şirket iştiraki Enerjey Enerji’nin bağlı ortaklıkları tarafından yürütülen GES projeleri için elektrik şebekesine bağlantı teknik onayı niteliğindeki izin belgelerinin alındığı açıklandı.

• NTGAZ – ÇAYKUR tarafından açılan LNG ve CNG ihalesine en iyi teklifin 811,6 milyon TL bedelle şirket tarafından verildiği açıklandı.

• ODINE – Şirket ile Acmetel USA arasında hizmet sözleşmesinin uzatılması kapsamında ek protokol imzalandığı açıklandı.

• PATEK – Sermaye artırımından elde edilen fonun 899,0 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• PSGYO – Sermaye artırımından elde edilen fonun yüzde 16,1’inin ticari ve finansal borç ödemesinde, yüzde 25,5’inin proje faaliyetlerinde kullanıldığı açıklandı.

• PEKGY – Serhat Alay tarafından 300.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SVGYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 10 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• TCELL – 104 gün vadeli 500 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• TUCLK – Sinem Kartal Kömürcü tarafından 10.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• TCRKC – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

• YAPRK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• ZEDUR – Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Çınar Batarya’nın Burdur’da kurulması planlanan 22 MWm / 15 MWe GES ve 15 MWh batarya depolama tesisi için yaptığı önlisans başvurusunun uygun görülmediği açıklandı.

• ZERGY – Şirketin, Kocaeli’deki taşınmaz üzerinde geliştirilmesi planlanan gayrimenkul projesinin şirket portföyüne dahil edilmesine karar verildiği açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• BAHKM – Sezai Bahadır tarafından 121,40 TL fiyattan 86.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

• BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 19,40 TL fiyattan geri alındı.

•ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 615.000 adet pay 27,32 – 27,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENKAI – Yönetim Kurulu Başşkanı Agah Mehmet Tara tarafından 91,35 – 91,50 TL fiyat aralığından 134.940 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,29’a yükseldi.

• ENKAI – Şarık Ömer Tara tarafından 91,15 – 91,30 TL fiyat aralığından 125.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,24’e yükseldi.

• IEYHO – Nusret Altınbaş tarafından 84,05 – 85,05 TL fiyat aralığından 6.910.521 adet alış ve 3.015.555 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 10,05’e yükseldi.

• KONKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 494.369 adet pay 16,24 – 16,43 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LKMDC – Limak Çimento tarafından 34,02 – 34,94 TL fiyat aralığından 666.599 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 71,88’e yükseldi.

• MACKO – Matchzone tarafından 34,20 – 34,34 TL fiyat aralığından 7.393 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,60’a yükseldi.

• RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 11,00 TL fiyattan 1.250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 23,40’a yükseldi.

• SANEL – Ali Yıldırım tarafından 35,22 – 39,60 TL fiyat aralığından 74.793 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 15,47’ye yükseldi.

• SURGY – Sur Yapı Endüstri tarafından 60,22 TL fiyattan 229.002 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 75,51’e geriledi.

• TUCLK – Nersan Holding tarafından 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 24,89’a geriledi.

SERMAYE ARTIRIM KARARLARI

• LINK – Şirket sermayesi 16 Mart’ta 21,7 milyon TL’den yüzde 4.000 oranında bedelsiz olarak 870,0 milyon TL artışla 891,8 milyon TL’ye yükseltilecek.