Borsa İstanbul’da son dönemde dalgalı seyir izleyen Hektaş Ticaret Türk A.Ş. (HEKTS), hem açıkladığı zarar rakamları hem de teknik tarafta oluşan kısa vadeli toparlanma sinyalleriyle yatırımcıların yeniden radarına girdi.

Tarım ve zirai ilaç sektöründe faaliyet gösteren, OYAK bünyesinde bulunan Hektaş; gübre, bitki koruma ürünleri ve tohum alanında üretim yapıyor. Özellikle tarımsal verimlilik tarafındaki yatırımlarıyla öne çıkan şirket, son iki yıldır artan finansman giderleri ve maliyet baskısı nedeniyle kârlılıkta zorlanıyor.

4 Milyar TL’yi Aşan Zarar

Şirket, 2025 yıl sonu finansallarında yaklaşık 4 milyar TL’nin üzerinde zarar açıkladı. Net satışlarda sınırlı gerileme görülürken, operasyonel tarafta negatif FAVÖK dikkat çekti. Özsermaye kârlılığındaki sert düşüş, bilanço tarafındaki baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Bu tablo, HEKTS hissesinde orta vadeli temkinli görünümün korunmasına neden oluyor.

Hissede Teknik Tarafta Hareketlilik

Ancak teknik cephede farklı bir tablo var. HEKTS son işlem gününde %6,9 yükselişle 3,10 TL seviyesinden kapanış yaptı. Artan işlem hacmi, kısa vadede alım iştahının güçlendiğini gösteriyor.

Teknik analizde:



3,03 seviyesi pivot konumunda

3,19 seviyesi ilk güçlü direnç

3,27 ve 3,43 bandı ise üst direnç bölgesi

Aşağıda ise 2,95 ve 2,78 seviyeleri destek olarak izleniyor.

RSI göstergesinin orta bölge üzerinde yukarı yönlü hareket etmesi ve kısa vadeli ortalamaların yukarı kesilmesi, teknik toparlanma ihtimalini artırıyor.

HEKTS Hisse İçin Kritik Eşik

Analistler, 3,19 seviyesinin aşılması halinde hissede kısa vadeli ivmenin hızlanabileceğini belirtiyor. Ancak 2,78 altına olası bir sarkma, yeniden satış baskısını gündeme getirebilir.

Temel tarafta zayıf bilanço, teknik tarafta ise toparlanma sinyalleri… HEKTS hissesinde yön arayışı sürüyor.