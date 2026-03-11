Demir-çelik sektörünün küresel çapta yaşadığı dalgalanmaların ardından, Ereğli Demir Çelik (EREGL) 2026 yılına stratejik bir dönüşümle giriyor. Şirketin geçtiğimiz yıl açıkladığı bilanço verileri ve ardından gelen temettü duyurusu, forumlarda ve yatırımcı gruplarında en çok konuşulan başlık haline geldi.

Temettü Ödemesinde "Geri Sayım" Başladı

Erdemir tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan son bildirimlere göre, şirket 2025 yılı kârından pay başına net 0,4675 TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. 2025 yılındaki yüksek yatırım maliyetleri ve daralan marjlar sonrası açıklanan bu rakam, "istikrarlı temettü politikası"nın devamı olarak yorumlandı. Piyasada genel beklenti, 2026 yılı boyunca operasyonel kârlılığın artmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda bu oranın yukarı taşınması yönünde.

Teknik Analiz: "Kritik Eşik 34,40 TL"

Teknik analiz cephesinde EREGL hisseleri için uzmanlar iki farklı senaryoya dikkat çekiyor:

Yukarı Yönlü Hareket: Hissede 28,80 - 30,15 TL bandı güçlü bir konsolidasyon bölgesi olarak izleniyor. Aracı kurumların ortalama HEDEF fiyat beklentisi ise 34,40 TL seviyelerinde yoğunlaşmış durumda.

Destek Seviyeleri: Olası satış baskısında 25,00 TL ve 27,20 TL seviyeleri, uzun vadeli yatırımcılar için "güvenli bölge" olarak nitelendiriliyor.

2026’da Odak: Yeşil Çelik ve Verimlilik

Ereğli yönetimi, 2026 yılı projeksiyonunda sadece üretim hacmine değil, aynı zamanda "Yeşil Çelik" dönüşümüne ve karbon vergisi uyum süreçlerine odaklanacağını belirtti. FAVÖK marjlarında beklenen toparlanma, hisse performansını tetikleyecek ana katalizör olarak görülüyor.

Editörün Notu: EREGL hisse yorumları ve forum tartışmalarında, yatırımcıların özellikle küresel çelik fiyatlarındaki toparlanmayı yakından takip etmesi tavsiye ediliyor. Mart ayı itibarıyla işlem hacminde ilk sıralardaki yerini koruyan hissede, oynaklığın bir süre daha devam etmesi beklenebilir.