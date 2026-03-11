Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Orta Doğu’daki gerilime dikkat çeken Erdoğan, bölgedeki çatışmaların küresel ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TÜRK'ÜN HÜRRİYETİNE DOKUNULAMAZ"

Konuşmasının başında İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, İstiklal Marşımızın kabulünün 105'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli marşımız olarak kabul edilmiştir. Bu demektir ki, efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Muhteviyatı itibarıyla da İstiklal Marşı, son devletimizin kurucu yapı taşıdır. Hürriyet iradesinin manifestosudur."

"MİLLET OLARAK HİÇBİR ZAMAN KORKMADIK"

Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca bağımsızlık mücadelesi verdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şehit kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında yıllardır nasıl başımız dik şekilde hür yaşadıysak, bundan sonra da öyle yaşayacağız. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın."

"İSTİKLAL MARŞI’NI ANLAYANA KADAR OKUSUNLAR"

Erdoğan, "Burada özellikle önceki hafta süfli ve seviyesiz tartışmalar babında, yayınladıkları rezil bildirilerle milletimizin inanç değerlerine düşmanlık edenlerin İstiklal Marşımızı anlayana kadar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum."

"ÇATIŞMALARIN FATURASI KÜRESEL EKONOMİYE KESİLECEK"

Orta Doğu’daki gerilimin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu:

"Bölgemizde çatışmalar kesilmiyor. Yanlış hesaplar, yanlış değerlendirmeler neticesinde bölgemiz yeniden barut kokularıyla kaplandı. 175 kız öğrenci hayatını kaybetti. Dini LIDER Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey isimler suikast yoluyla öldürüldü."

"İran halkı şimdi de her gün devam eden bombardımanla hayatta kalma mücadelesi veriyor."

"Petrol üretim tesislerinin, su ve enerji altyapısının vurulduğuna, insanların cezalandırıldığına şahit oluyoruz. Saldırılar, küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Bütün dünya bu saldırıların faturasını ödemeye hazırlanıyor."

"Çatışmaların devam etmesi halinde daha fazla can ve mal kaybının olacağını hepimiz görüyoruz."

"BU SAVAŞ BÜYÜMEDEN DURDURULMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi çağrısını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hem İran, hem ABD hem de ilgili bölge ülkeleriyle temasla kurduk. Yirminin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkündür. Yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Çok dikkatli konuşuyor, kelimelerimizi özenle seçiyoruz, temkinli hareket ediyoruz. Kanlı senaryolara karşı gerekli önlemleri alıyoruz."