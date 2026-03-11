Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet” iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "belediyede gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı" iddiaları üzerine çalışma başlattı.

BELEDİYE BİNASI'NDA ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında ekipler belediye binasında arama yaptı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Operasyon çerçevesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.