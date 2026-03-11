Yenilenebilir enerji tarafındaki portföyünü karbon kredileriyle destekleyen Yayla Enerji, 2026 ilk çeyreğinde operasyonel kâr marjını koruma mücadelesi veriyor. Turizm ve inşaat kollarından gelen nakit akışının enerji yatırımlarına kanalize edilmesi, hissenin defter değerini yukarı çeken ana unsur olarak öne çıkıyor.

Karbon Piyasası ve 2026 Projeksiyonu

Yayla Enerji için 2026’nın en büyük hikayesi yeşil enerji sertifikaları. Şirketin mevcut üretim tesislerinden elde ettiği çevresel katma değerin bilançoya yansıması, "Yayla Enerji hisse yorum" aramalarında yatırımcıların en çok sorguladığı konu. Analistler, bu kalemden gelecek gelirin net kâr üzerinde %12'lik bir doping etkisi yaratabileceğini öngörüyor.

Mart 2026 Güncel Teknik Seviyeler

Hissedeki fiyat hareketlerini takip edenler için güncel teknik harita şu şekilde:

Güncel Fiyat ve Pivot: Hisse anlık olarak 25,80 TL seviyelerinde seyrediyor. Yükselişin ivme kazanması için 26,40 TL direncinin üzerinde hacimli bir kapanış şart.

Yukarı Yönlü HEDEF: Eğer 26,40 TL direnci aşılırsa, kısa vadeli hedef 28,50 TL ara direnci ve ardından 31,20 TL psikolojik sınırı olacaktır.

Destek Hattı: Olası kar satışlarında 24,10 TL seviyesi ilk ana destek noktası. Bu seviyenin altındaki sarkmalarda 22,50 TL bandı "maliyetlenme bölgesi" olarak izlenebilir.

Sektörel Riskler ve Beklentiler

Faiz oranlarındaki seyir inşaat kolunu baskılasa da, enerji tarafındaki sabit getirili projeler YAYLA’yı ayakta tutuyor. Mart ayı sonundaki bilanço beklentileri, hissedeki volatiliteyi artırabilir.