Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son bülteninde yer alan karara göre, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret AŞ (LINK) için tarihi nitelikte bir bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Şirketin mevcut sermayesi 21.750.120,88 TL’den 891.754.956,08 TL’ye yükseltiliyor. Artışın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

Yaklaşık %4000 Bedelsiz Artırım

Yapılan hesaplamaya göre sermaye yaklaşık 41 katına çıkıyor. Bu da yatırımcı tarafında neredeyse %4000’e yaklaşan bir bedelsiz oranı anlamına geliyor.

Bu oran yatırımcıya ne kazandıracak?

500 Lotu Olanın 20.500 Lotu Olacak

Bedelsiz artırım sonrası:



100 lotu olanın yaklaşık 4.100 lotu

250 lotu olanın yaklaşık 10.250 lotu

500 lotu olanın ise yaklaşık 20.500 lotu olacak.

Yani yatırımcının elindeki pay adedi yaklaşık 41 kat artacak.

Fiyat Ne Olur?

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketin piyasa değeri değişmez; hisse fiyatı teorik olarak bölünür, lot sayısı artar. Ancak geçmiş örneklerde yüksek oranlı bedelsiz kararlarının hisselerde psikolojik ve spekülatif hareketleri tetiklediği görülüyor.

Şimdi gözler:

Bölünme tarihine

Borsa İstanbul’da oluşacak yeni fiyat dengesine

Yatırımcı talebine çevrilmiş durumda.