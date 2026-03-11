Aracı kurumlar sektöründe son yılların en dikkat çeken büyüme hikâyelerinden birini yazan Tera Yatırım, 2026 yılına teknoloji odaklı stratejiyle girdi. 301,75 TL seviyesinde işlem gören TERA hissesi, şirketin klasik komisyon modelinden daha geniş bir finansal hizmet yapısına geçişini fiyatlıyor.

2025 sonunda devreye alınan yeni nesil işlem platformu, 2026’nın ilk çeyreğinde komisyon gelirlerine doğrudan yansımaya başladı. Kurumsal finansman ve halka arz aracılık faaliyetlerinin gelir kompozisyonundaki artan payı, şirketin büyümesini daha dengeli bir yapıya taşıyor. Dijital kanallardan müşteri kazanımındaki artış da operasyonel ivmeyi destekliyor.

Yapay Zekâ Hamlesi ve Gelir Çeşitliliği

Tera Yatırım’ın yapay zekâ destekli yatırım danışmanlığı modülleri, bireysel yatırımcı tarafında farklılaşma yaratmış durumda. Kişiselleştirilmiş portföy önerileri ve veri temelli analiz araçları, şirketi klasik aracı kurum modelinden ayrıştırıyor. Gelirlerin portföy yönetimi ve kurumsal finansman gibi alanlara yayılması, işlem hacmi dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturuyor.

Teknik Görünüm: 300 TL Ana Eşik

Hisse 301,75 TL seviyesinde işlem görürken 300 TL artık kritik psikolojik destek konumunda. Bu seviyenin altında 292–295 TL bandı kısa vadeli teknik destek olarak öne çıkıyor. Daha güçlü geri çekilmelerde 280 TL seviyesi trend desteği olarak izleniyor.

Yukarı yönlü hareketin güç kazanabilmesi için 310 TL direncinin hacimli şekilde aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 325 TL bölgesi yeniden gündeme gelebilir. 325 TL üzerindeki kapanışlar ise hissede yeni zirve arayışını teknik olarak destekleyebilir.

Piyasanın Cevabını Aradığı Soru

Tera Yatırım’ın teknoloji yatırımları ve gelir çeşitlendirme stratejisi 2026’da daha görünür hale gelirken, 301 TL seviyesindeki mevcut fiyatlamanın bu dönüşümü ne ölçüde yansıttığı tartışılıyor. 300 TL üzerinde kalıcılık ve 310 TL üzeri hareketler, piyasadaki algının yönünü belirleyecek ana faktörler olacak.

