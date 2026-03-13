İngiltere ekonomisi ocakta büyüme göstermedi. Kasım 2025'teki yüzde 0,2 ve Aralık 2025'teki yüzde 0,1 büyümenin ardından İngiltere ekonomisi Ocak 2026'da yatay seyir izledi.

Ocakta hizmet sektöründe büyüme görülmezken, imalat sektörü yüzde 0,1 daraldı, inşaat sektörü yüzde 0,2 büyüdü.

Ülke ekonomisi, Kasım 2025-Ocak 2026 dönemini kapsayan 3 ayda ise yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

"GENEL TABLO DURGUN KALMAYA DEVAM EDİYOR"

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik büyümenin 3 aylık dönemde araç üretimindeki toparlanmayla hafif arttığını belirterek, "Ancak ocakta ekonominin yatay seyir izlemesiyle genel tablo durgun kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves de "Ekonomi planımız doğru ancak daha fazla yapılması gereken olduğunu biliyorum. Belirsizliklerin olduğu bir dünyada, yaşam maliyetini düşürerek, ulusal borcu azaltarak ve büyümeyi destekleyecek koşullar yaratarak daha güçlü ve güvenli bir ekonomi inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Raj Badiani, Orta Doğu'daki gerilim ve bunun sonucunda enerji maliyetlerinde yaşanan sıçrama nedeniyle İngiltere ekonomisi için bu yıla yönelik büyüme tahmininin düşürülebileceğini belirterek, "Daha önce ekonomik koşulların bu yılın ikinci yarısında iyileşeceğini varsaymıştık ancak daha yüksek enerji faturaları ihtimali, enflasyonda yeniden artış ve para politikasındaki gevşemenin duraklaması, işletmelerin ve tüketicilerin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Önemli bir risk de hanelerin, enerji maliyetlerinde uzun süreli bir artıştan korkarak ihtiyati tasarruflarını artırması." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin en eski bağımsız ekonomik araştırma enstitüsü Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü, ocak ayına ilişkin büyüme verilerini "yıla endişe verici bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Deutsche Bank'ın büyüme verileri sonrası yayımladığı notta ise jeopolitik gelişmelerin ekonomik görünümü belirsizleştiğine işaret edilerek, İngiltere Merkez Bankasının 19 Mart'taki toplantısında bir faiz indirimi için "acele etmeyeceği" ve enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığı kaydedildi.