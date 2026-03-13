Genel Kurul’da kabul edilen karara göre, Gedik Yatırım ortaklarına pay başına brüt ve net ödeme miktarları şu şekilde kesinleşti:

• Brüt Temettü: 0,375 TL

• Net Temettü: 0,31875 TL

TAKVİM NETLEŞTİ: NAKİTLER 16 MART’TA HESAPLARDA

Temettü yatırımcıları için en kritik detay olan tarih de belli oldu. Şirket, kâr payı dağıtım tarihini 16 Mart 2026 Pazartesi günü olarak belirledi.

Bu kapsamda, hak sahibi yatırımcıların hesaplarına nakit girişlerinin belirlenen takvim dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor.