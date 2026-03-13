GEDIK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK), yatırımcılarının merakla beklediği kâr payı dağıtım kararını resmileştirdi. 13 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, şirketin temettü teklifinin Genel Kurul tarafından onaylandığı duyuruldu.
Genel Kurul’da kabul edilen karara göre, Gedik Yatırım ortaklarına pay başına brüt ve net ödeme miktarları şu şekilde kesinleşti:
• Brüt Temettü: 0,375 TL
• Net Temettü: 0,31875 TL
TAKVİM NETLEŞTİ: NAKİTLER 16 MART’TA HESAPLARDA
Temettü yatırımcıları için en kritik detay olan tarih de belli oldu. Şirket, kâr payı dağıtım tarihini 16 Mart 2026 Pazartesi günü olarak belirledi.
Bu kapsamda, hak sahibi yatırımcıların hesaplarına nakit girişlerinin belirlenen takvim dahilinde gerçekleşmesi bekleniyor.