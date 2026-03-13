19 Mart Perşembe arife günü Borsa İstanbul yarım gün açık olacak; Ramazan Bayramı boyunca ise piyasalar kapalı kalacak.

2026 Ramazan Bayramı öncesinde yatırımcıların merak ettiği işlem takvimi belli oldu. 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek arife nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemler yarım gün gerçekleştirilecek.

Öğle saatlerinin ardından piyasalar bayram tatiline girecek. Bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma itibarıyla ise Borsa İstanbul’da işlemler tamamen duracak.

Bayram Takvimi Netleşti: Arefe Günü Yarım Seans, Bayramda İşlemler Duracak 1

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR KAPALI

Hafta sonuyla birleşen tatil süresince piyasalar kapalı kalacak ve işlemler bayram sonrası ilk iş gününde normal seyrine dönecek.

Uzmanlar, özellikle arife günü yapılacak işlemlerde takas tarihine (T+2), kredili pozisyonlara ve VİOP teminat durumuna dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Bayram öncesi oluşabilecek düşük hacimli işlemler nedeniyle fiyat hareketlerinde dalgalanma görülebileceği de belirtiliyor.

enpara
