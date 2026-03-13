Türkiye, Akkuyu’dan sonra ikinci nükleer rotasını Sinop’a çevirdi. Bakan Bayraktar, Güney Kore’den bu yıl içinde "bağlayıcı bir teklif metni" beklediklerini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hedefimiz bu sene içerisinde bunun adını koymak. Gelen teklif bize işin rengini açıklayacak; ya neticeye gidecek bir müzakere başlar ya da taraflar ortak bir nokta bulamaz. Bu teklif, sürecin önünü görmek açısından kritik" dedi.

FRANSA İLE SMR, UKRAYNA’YA FSRU TEKLİFİ

Türkiye’nin nükleer ajandası sadece büyük santrallerle sınırlı değil. Küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda ABD’den sonra Fransa ile de temaslar sıklaştı. Bakan Bayraktar, Fransız enerji devi EDF ile görüştüklerini ve bir mutabakat zaptı imzalanabileceğini belirtti.

Ayrıca bölgesel enerji güvenliği kapsamında Ukrayna’ya dikkat çekici bir teklif sunuldu. Türkiye üzerinden FSRU (yüzer gazlaştırma ünitesi) hizmetiyle Ukrayna’ya boru hatları üzerinden gaz sevkiyatı yapılması masada.

ABD İLE 500 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ VİZYONU

Türkiye ve ABD arasındaki enerji ilişkileri sadece ticaretin ötesine geçerek "stratejik ortaklık" seviyesine ulaşıyor. Bakan Bayraktar, temmuz ayındaki NATO zirvesinde gündeme gelmesi beklenen 500 milyar dolarlık stratejik enerji planı iddialarına dair şu değerlendirmeyi yaptı:

• Fiili İmza: En az 50 milyar dolarlık anlaşma halihazırda imzalanmış durumda.

• ABD'de Petrol Araması: TPAO ve Botaş’ın ABD’de arama sahası alması ve Libya, Irak, Kazakistan gibi üçüncü ülkelerde ABD ile ortaklık yapılması planlanıyor.

• Diyarbakır ve Ötesi: Diyarbakır'da konvansiyonel olmayan petrol/gaz arama çalışmaları bu kapsamlı planın bir parçasını oluşturuyor.