Avrupa Birliği'nin (AB) tarım ve gıda ürünleri ihracatı 2025 yılında 238,4 milyar avroya yükseldi.

AB Komisyonu, üye ülkelerin 2025 yılı toplam tarım-gıda ticareti verilerini içeren raporunu yayımladı.

Buna göre, AB'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatı 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 artarak 238,4 milyar avroya yükseldi. Böylece ihracat yıllık bazda 2,3 milyar avro artış gösterdi.

AB'nin tarım-gıda ihracatında en büyük pazar, 55,6 milyar avro ve yüzde 23 payla İngiltere oldu.

Birliğin tarım-gıda ihracatında tahıl bazlı gıda ürünleri, süt ürünleri ve şarap ön sıralarda yer aldı.

AB'nin tarım-gıda ithalatı ise 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak 188,6 milyar avroya ulaştı. Böylece tarım-gıda ithalatı yıllık bazda 15,3 milyar avro yükseldi.

Birliğin en büyük tarım-gıda tedarikçileri ise İngiltere, Brezilya ve ABD olarak sıralandı.

AB, tarım-gıda ticaretinde 2025 yılı genelinde 49,9 milyar avro ticaret fazlası verdi.

Tarım-gıda ticareti 2025 yılında AB'nin toplam ihracatının yüzde 9'unu, toplam ithalatının ise yüzde 7,5'ini oluşturdu.

