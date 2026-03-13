Temapol Polimer (TMPOL) Yönetim Kurulu, 13 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin kâr dağıtım stratejisini netleştirdi. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, hem Vergi Usul Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarda zarar elde edildiği vurgulandı.

Yönetim kurulu tarafından oy birliği ile alınan kararda, elde edilen zarar nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının kararlaştırıldığı belirtildi. Söz konusu teklif, 07 Nisan 2026 tarihinde yapılacak olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

