Merkez Bankası’nın beklentiler dahilinde kalan faiz kararı, Borsa İstanbul (BIST 100) cephesinde olumlu karşılandı.

Karar sonrası yükselişini ivmelendiren borsa, 13 bin 420 puan seviyelerini test ederek güçlü duruşunu sergiledi.

İslam Memiş, piyasalarda stabil sürecin devam ettiğini belirterek, Borsanın bu kararı "pozitif" fiyatladığının altını çizdi.

GRAM ALTINDA 7.300 TL FIRSATI: "DİNLENME UZUN SÜRMEYECEK"

Altın yatırımcısını heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Memiş, şu anki seviyelerin bir "hediye" olduğunu savundu.

Yeniçağ'a yaptığı değerlendirmede, “Gram altın TL fiyatı şu anda 7 bin 300 seviyelerinde ve bana göre bu ciddi bir alım fırsatı. Bu fiyatlar çok düşük, buralarda kalıcı olmayacaktır. Yükseliş trendi çok yakında kaldığı yerden devam edecek” dedi.

DÖVİZDE ROTA DEĞİŞTİ: "DOLAR YATIRIM ARACI DEĞİLDİR"

Dolar ve Euro tarafındaki öngörülerini de paylaşan Memiş, yatırımcılara stratejik bir uyarıda bulundu.

Doların bir yatırım aracı olma özelliğini yitirdiğini savunan analist, Euro’nun daha güçlü bir performans sergileyeceğini iddia etti:

• Dolar tahmini: 50 TL (Üstünü beklemiyor).

• Euro tahmini: 63 - 64 TL bandı.

KÜRESEL SAVAŞ GÖLGESİNDE FED BEKLENTİSİ

Dünya genelindeki faiz kararlarını da değerlendiren Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (FED) jeopolitik riskler nedeniyle bu ayı pas geçeceğini öngörüyor.

Savaşın seyrine göre merkez bankalarının "sürpriz" artırımlara gidebileceği uyarısında bulunan uzman, yatırımcıların jeopolitik tansiyonu yakından takip etmesi gerektiğini hatırlattı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.