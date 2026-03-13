Küresel finans devleri, jeopolitik risklerin etkisiyle yıl sonu ons altın hedeflerini yukarı yönlü revize etti. İşte dünyanın dev kurumlarının beklentileri:

UBS: Temel senaryoda 6.200 dolar; jeopolitik risklerin artması durumunda 7.200 dolar.

JPMorgan: 6.300 dolar.

Wells Fargo: 6.100 – 6.300 dolar aralığı.

Deutsche Bank: 6.000 dolar.

Goldman Sachs: 5.400 dolar.

EBC Financial Group analistleri ise teknik seviyelere dikkat çekerek, ons altının 5.298 dolar üzerinde tutunmasının yükseliş eğilimini koruyacağını vurguluyor. Kısa vadede 5.380 dolar direnci aşılırsa, 5.450 dolar bandının radara gireceği öngörülüyor.

YÜKSELİŞİ TETİKLEYEN 5 TEMEL NEDEN

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki son geri çekilmeler sadece geçici bir düzeltme niteliği taşıyor. Uzun vadeli yükselişi destekleyen yapısal faktörler ise şunlar:

Merkez Bankası Alımları: World Gold Council verilerine göre merkez bankaları rezervlerini altınla güçlendirmeye devam ediyor.

ETF Girişleri: Yıl başından bu yana altın ETF’lerine tam 77 milyar dolarlık dev giriş yapıldı.

Fed Faktörü: ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimi beklentileri altını destekliyor.

Düşük Reel Faizler: Faizlerin düşük kalması, altını diğer yatırım araçlarına göre daha cazip kılıyor.

Teknik Göstergeler: Ons altın, hem 50 hem de 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde seyrederek "boğa piyasası" mesajı veriyor.

YATIRIMCIYA "DOLAR MALİYET ORTALAMASI" TAVSİYESİ

Analistler, piyasadaki volatilite nedeniyle tek bir noktadan dip yakalamaya çalışmanın riskli olduğunu belirtiyor. Bunun yerine, küçük tutarlarla düzenli alım yaparak maliyeti dengeleyen “dolar maliyet ortalaması” yönteminin, mevcut belirsizlik ortamında en temkinli yaklaşım olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: YeniŞafak

