Orta Doğu’dan gelen savaşın devam edeceği yönündeki haber akışı, güvenli limanlarda kısa süreli bir satış baskısı yarattı.

• Ons Altın: 5.200 dolar seviyesini test ettikten sonra 5.126 dolara kadar çekilse de sabah saatlerinde 5.151 dolar seviyesinde dengelenmeyi başardı.

• Gümüş: 89 dolardan 84 dolara kadar gerileyerek düzeltme hareketini sürdürdü.

Ancak Selçuk Geçer, yaptığı analizde, bu dalgalanmaların bir "düşüş trendi" değil, bir soluklanma süreci olduğunu savundu.

"ADIM ADIM 5.500 DOLARA HAZIRLANIYOR"

Yeniçağ yazarı Selçuk Geçer, altının 5.000 dolar desteğinin altına inmemesini yükseliş eğiliminin en güçlü kanıtı olarak görüyor.

Geçer’e göre altın, güvenli liman özelliğini her koşulda koruyarak yeni bir ralliye hazırlanıyor.

Selçuk Geçer, "Altın dalgalanıyor ancak 5 binin altına inmiyor. Şimdi adım adım 5.500 dolar seviyesine hazırlık yapılıyor" diye ekledi.

UZUN VADELİ PROJEKSİYON: 10 BİN DOLAR HAYAL Mİ?

Analizindeki en dikkat çekici nokta ise Geçer'in orta ve uzun vadeli hedefleri oldu. Teknik seviyeleri işaret eden ünlü ekonomist, yatırımcılar için şu yol haritasını çizdi:

• İlk Durak: 5.500 dolar direncinin kırılması.

• Ara HEDEF: Teknik formasyonun işaret ettiği 7.000 dolar.

• Ana Hedef: Küresel ekonomik koşulların zorlamasıyla 10.000 dolar.

YÜKSELİŞİN ALTINDAKİ "GÖRÜNMEZ" NEDENLER

Geçer'e göre altındaki bu yükseliş potansiyeli sadece jeopolitik risklere veya sıcak çatışmalara bağlı değil. Masada çok daha derin yapısal nedenler var:

• Merkez Bankası Alımları: Başta Çin ve Rusya olmak üzere dev ekonomilerin rezerv çeşitlendirme stratejileri altını beslemeye devam ediyor.

• Enflasyonist Baskı: Savaş bitse ve faizler normalleşse bile belirsizliğin artacağı bir döneme giriliyor.

• Korunma İçgüdüsü: Hem bireysel yatırımcılar hem de büyük kurumlar, enflasyona karşı tek gerçek kale olarak gördükleri altına yönelmeyi sürdürüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.